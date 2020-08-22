Лукашенко назвал фейками 60% кадров с синяками пострадавших на митингах

Александр Лукашенко на митинге в свою поддержку в городе Гродно (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на митинге в свою поддержку, прошедшем в городе Гродно, назвал постановочными 60% кадров с синяками пострадавших в ходе митингов людей, а также призвал простить силовиков, «даже если они где-то ошиблись». Об этом сообщает портал Tut.by.

«В интернете кто сидит? 60% показывали синяки. 60% — постановочные кадры! Пройдет время, мы спокойно вам об этом скажем и покажем. Сегодня не время об этом говорить, чтобы не будоражить людей», — сказал Лукашенко.

На фоне протестов, проходящих в Белоруссии из-за несогласия демонстрантов с итогами президентских выборов, Лукашенко сменил губернатора Гродненской области. Им стал Владимир Караник, который до настоящего времени руководил Минздравом.

Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. По данным ЦИК республики, победу на них одержал Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов. Его основная соперница от оппозиции Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10,1% избирателей. Однако в штабе Тихановской не признали итоги выборов и потребовали передачи власти.

В ходе акций протеста силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.

По данным МВД Белоруссии, в ходе протестов погибли три человека. Первой жертвой стал Александр Тарайковский — он погиб 10 августа в Минске около «Пушкинской». 11 августа после задержания умер Александр Вихор. 18 августа стало известно о гибели 19-летнего участника протестов в Минске. По данным МВД Белоруссии, водитель Renault наехал на участвовавшего в акции пешехода, который, по предварительной информации, находился на проезжей части.