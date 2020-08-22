Политика , 22 авг, 16:54
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Акция у Комаровского рынка в Минске. Фоторепортаж
Жительницы Минска встали в цепь рядом с Комаровским рынком. Их акция посвящена недопустимости насилия. Многие пришли с бело-красно-белыми флагами. Как прошла акция — в фоторепортаже РБК
Цепь растянулась от Комаровского рынка до станции метро «Площадь Якуба Коласа» и перешла на улицу Якуба Коласа, пишет Tut.by. Перед участниками акции прошел сотрудник МВД, сообщивший им, что мероприятие не согласовано с властями
В акции приняли участие и мужчины, некоторые встали в цепь, другие — за спины участниц. По данным СМИ, когда девушек начал снимать на камеру человек в штатском, один из мужчин вышел вперед и попытался заслонить собой объектив
По разным оценкам, в акции приняли участие от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Цепь протянулась более чем на 1 км
По данным СМИ, милиция не препятствовала проведению акции. Проезжающие мимо автомобили сигналили в поддержку собравшихся
На акцию пришла и Ольга Ковалькова, доверенное лицо основной соперницы Александра Лукашенко на прошедших выборах Светланы Тихановской. К акции солидарности также присоединились несколько десятков байкеров, устроивших мотопробег, передает Telegram-канал Nexta
К 15:00 собравшиеся начали расходиться. Одна из участниц сообщила Tut.by, что колонна направилась на площадь Независимости — поддержать рабочих