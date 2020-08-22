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Правозащитник сообщил о состоянии Навального после перелета в Германию

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: АГН «Москва»)

Политик Алексей Навальный, госпитализированный в Омске, будет проходить лечение в клинике Charite в Германии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на основателя фонда Cinema for Peace, организовавшего перелет оппозиционера в Берлин, Яка Бизила.

«Состояние Навального во время перелета и после приземления остается стабильным», — сказал он.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Чтобы госпитализировать политика, самолет совершил экстренную посадку в Омске.

Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

Уже больше суток он находится в коме. По словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, Навального могли отравить в томском аэропорту, добавив яд в чай. Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал, что в качестве основной версии рассматривается отравление психодислептиками, однако позднее омские врачи вовсе отвергли версию с отравлением. По их мнению, причиной плохого самочувствия стало нарушение обмена веществ, вызванное резким падением сахара в крови. Лечащий врач оппозиционера Анастасия Васильева и сторонники Навального с этими выводами не согласны. По мнению Васильевой, политика не разрешали перевезти в Германию, «чтобы не осталось следов яда в организме и в Европе уже невозможно было бы установить это токсическое вещество».
 

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Узнав о состоянии Навального, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия готова принять Алексея, несмотря на закрытые с Россией границы из-за пандемии COVID-19, а также предоставить ему необходимую медицинскую помощь. Утром 22 августа его перевезли в Берлин. Перелет Навального, его жены Юлии и соратников организовал фонд Cinema for Peace.

Осенью 2018 года эта организация помогла перевезти на лечение в Германию активиста Петра Верзилова. Он также проходил лечение в клинике Charitе. Тогда медикам не удалось выяснить, каким веществом был отравлен Верзилов.

Теги: Алексей Навальный, отравление
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