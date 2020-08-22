Правозащитник сообщил о состоянии Навального после перелета в Германию

Алексей Навальный (Фото: АГН «Москва»)

Политик Алексей Навальный, госпитализированный в Омске, будет проходить лечение в клинике Charite в Германии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на основателя фонда Cinema for Peace, организовавшего перелет оппозиционера в Берлин, Яка Бизила.

«Состояние Навального во время перелета и после приземления остается стабильным», — сказал он.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Чтобы госпитализировать политика, самолет совершил экстренную посадку в Омске.

Уже больше суток он находится в коме. По словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, Навального могли отравить в томском аэропорту, добавив яд в чай. Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал , что в качестве основной версии рассматривается отравление психодислептиками, однако позднее омские врачи вовсе отвергли версию с отравлением. По их мнению, причиной плохого самочувствия стало нарушение обмена веществ, вызванное резким падением сахара в крови. Лечащий врач оппозиционера Анастасия Васильева и сторонники Навального с этими выводами не согласны. По мнению Васильевой, политика не разрешали перевезти в Германию, «чтобы не осталось следов яда в организме и в Европе уже невозможно было бы установить это токсическое вещество».