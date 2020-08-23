Минск заявил об угрозе для протестующих «иметь дело с армией»
Минобороны Белоруссии заявило, что с 23 августа берет под охрану мемориалы и памятники в Минске, где противники Александра Лукашенко проводят протестные акции. Об этом сообщается в Telegram-канале военного ведомства.
В случае нарушения порядка протестующие будут «иметь дело уже не с милицией, а с армией», предупреждает военные.
В Минобороны отметили, что в Белоруссии созданы тысячи мемориалов и памятников, посвященных Второй мировой войне.
«Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей — сегодня организуются акции в этих священных местах», — говорится в сообщении ведомства.