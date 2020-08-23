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Протесты в Белоруссии ,  
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Минск заявил об угрозе для протестующих «иметь дело с армией»

Военные сообщили, что вмешаются в случае нарушения порядка на мемориалах, посвященных Второй мировой войне
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

Минобороны Белоруссии заявило, что с 23 августа берет под охрану мемориалы и памятники в Минске, где противники Александра Лукашенко проводят протестные акции. Об этом сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

В случае нарушения порядка протестующие будут «иметь дело уже не с милицией, а с армией», предупреждает военные.

В Минобороны отметили, что в Белоруссии созданы тысячи мемориалов и памятников, посвященных Второй мировой войне.

«Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей — сегодня организуются акции в этих священных местах», — говорится в сообщении ведомства.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов, которые прошли 9 августа. По данным ЦИК, за действующего главу государства проголосовали 80,1% избирателей, а за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1%. В штабе Тихановской не согласились с официальными результатами.

В первые дни протестные акции сопровождались задержаниями и столкновениями граждан с силовиками. С 9 по 13 августа в ходе протестов в Белоруссии задержали около 7 тыс. человек. Против них завели около 40 уголовных дел. Кроме того, к 17 августа 600 граждан пожаловались на получение телесных повреждений в ходе задержания, еще 100 человек заявили о получении травм в местах временного содержания. За это время в Белоруссии погибли четыре участника протестов.

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Сегодня в Минске вновь проходят акции протеста. В частности, протестующие собираются возле стелы «Минск — Город-герой», входящей в ансамбль Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны.

Автор: Анастасия Курносова
Теги: Белоруссия, протесты
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