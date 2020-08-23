Борис Зимин удивился ажиотажу вокруг оплаты перевозки Навального в Берлин

Специальный медицинский самолет Bombardier Challenger 604 с Алексеем Навальным на борту во время прибытия в берлинский аэропорт (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Предприниматель Борис Зимин, оплативший перевозку политика Алексея Навального на лечение в Германию, сообщил, что не понимает реакции общества на его поступок. Об этом он написал в Facebook.

«Мне не очень понятен ажиотаж в связи с оплатой известного самолета. А если понятен, то очень грустно <...>: что ж за ужас такой у нас в стране, что оказание неотложной, жизненно важной помощи вызывает столько пожатий рук и похлопываний по плечу», — отметил Зимин.

Бизнесмен отметил, что некоторые люди предлагают ему деньги. Он поблагодарил за это, но посоветовал направить средства в Фонд борьбы с коррупцией или в благотворительный фонд «Дом с маяком».

Зимин также призвал обратить внимание на тех, «кто впрягается во что-то ради принципов, по совести, рискуя собой и своим благосостоянием».

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Из-за этого самолет экстренно сел в Омске. Политика госпитализировали в городскую больницу, где он впал в кому.