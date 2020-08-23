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Борис Зимин удивился ажиотажу вокруг оплаты перевозки Навального в Берлин

Специальный медицинский самолет Bombardier Challenger 604 с Алексеем Навальным на борту во время прибытия в берлинский аэропорт
Специальный медицинский самолет Bombardier Challenger 604 с Алексеем Навальным на борту во время прибытия в берлинский аэропорт (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Предприниматель Борис Зимин, оплативший перевозку политика Алексея Навального на лечение в Германию, сообщил, что не понимает реакции общества на его поступок. Об этом он написал в Facebook.

«Мне не очень понятен ажиотаж в связи с оплатой известного самолета. А если понятен, то очень грустно <...>: что ж за ужас такой у нас в стране, что оказание неотложной, жизненно важной помощи вызывает столько пожатий рук и похлопываний по плечу», — отметил Зимин.

Бизнесмен отметил, что некоторые люди предлагают ему деньги. Он поблагодарил за это, но посоветовал направить средства в Фонд борьбы с коррупцией или в благотворительный фонд «Дом с маяком».

Зимин также призвал обратить внимание на тех, «кто впрягается во что-то ради принципов, по совести, рискуя собой и своим благосостоянием».

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Из-за этого самолет экстренно сел в Омске. Политика госпитализировали в городскую больницу, где он впал в кому.

Сын основателя «Билайна» оплатил перелет Навального в Германию
Политика
Транспортировка Алексея Навального из омской больницы в немецкую клинику &laquo;Шарите&raquo;

Соратники Навального уверены, что его отравили. В то же время врачи омской больницы исключают это версию, заявляя, что в организме оппозиционера нет следов ядовитых веществ.

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Сначала российские медики не позволяли перевести Навального на лечение в Германию, ссылаясь на его состояние. Однако затем они дали соответствующее разрешение под ответственность супруги Навального Юлии.

Организовать рейс для перевозки политика помогла правозащитная организация Cinema for Peace, которая в 2018 году перевезла в Германию на лечение участника группы Pussy Riot Петра Верзилова. Самолет Bombardier Challenger 604 с Навальным на борту сел в Берлине утром 22 августа.

После этого менеджер проектов ФБК Леонид Волков поблагодарил людей, помогавших Навальному. В том числе он выразил благодарность Борису Зимину и фонду семьи Зиминых, которые оплатили рейс с реанимационным оборудованием, а также ожидание самолета в Омске.

Теги: Борис Зимин, Алексей Навальный
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