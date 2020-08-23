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Протесты в Белоруссии ,  
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Противники Лукашенко вышли на шествие в центре Минска

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Протестующие собираются на площади Независимости в Минске, где сегодня запланирована акция против итогов президентских выборов, передает корреспондент РБК. К 14:50 мск на площадь пришли несколько десятков тысяч человек, они уже занимают проезжую часть проспекта.

Видео: РБК
Видео: РБК
Video

Как сообщает Telegram-канал Nexta, толпы протестующих еще продолжают идти к площади Независимости из разных районов города. Затем предполагается, что они маршем пройдут по проспекту Независимости.

На здание Белорусского государственного университета, который располагается на площади, власти установили батарею мегафонов, передает корреспондент РБК. Раз в несколько минут они транслируют призыв разойтись, указывая, что иначе будет применена сила.

Со стороны педагогического института стоят десятки единиц военной и спецтехники, включая водометы, передает корреспондент. Также большое число военных стоит на всех подходах к площади.

Люди на ней скандируют «Свободу!», «Уходи!» и «Лукашенко в автозак».

По проспекту Независимости со стороны Бобруйской улицы милиция заблокировала для пешеходов подходы к площади. Автомобильное движение на проспекте не перекрыто, люди идут по тротуарам и занимают уже и проезжую часть. Счет идет на десятки тысяч людей, передает корреспондент РБК.

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Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Tut.by сообщает, что к площади также идет совместная колонна сотрудников Минского транспортного завода (МТЗ), Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) и Минского автомобильного завода (МАЗ).

Протесты в Белоруссии идут уже 15 дней. Участники акций не согласны с итогами выборов президента. На них, как объявила ЦИК республики, победил действующий президент Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов. Его основная соперница, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская получила 10,1%.

Оппозиция итоги выборов не признала. По оценкам штаба Тихановской, она набрала от 70 до 80% голосов.

В первые дни силовики разгоняли протестующих с помощью дубинок, светошумовых гранат и резиновых пуль. Более 7 тыс. человек были задержаны, в ООН сообщили о четырех погибших. К протестующим присоединились и рабочие крупных белорусских предприятий, которые вышли на забастовки. Демонстранты требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и освобождения задержанных в ходе протестов.

Авторы: Анастасия Батманова, Виктория Полякова
Теги: Белоруссия, Минск, акция протеста
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