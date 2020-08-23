Противники Лукашенко вышли на шествие в центре Минска

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Протестующие собираются на площади Независимости в Минске, где сегодня запланирована акция против итогов президентских выборов, передает корреспондент РБК. К 14:50 мск на площадь пришли несколько десятков тысяч человек, они уже занимают проезжую часть проспекта.

Видео: РБК

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Как сообщает Telegram-канал Nexta, толпы протестующих еще продолжают идти к площади Независимости из разных районов города. Затем предполагается, что они маршем пройдут по проспекту Независимости.

На здание Белорусского государственного университета, который располагается на площади, власти установили батарею мегафонов, передает корреспондент РБК. Раз в несколько минут они транслируют призыв разойтись, указывая, что иначе будет применена сила.

Со стороны педагогического института стоят десятки единиц военной и спецтехники, включая водометы, передает корреспондент. Также большое число военных стоит на всех подходах к площади.