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Предупреждения из-за митингов, Бабич стал генералом. Главные новости РБК

Первая страна ЕС одобрила российскую вакцину, штрафы за призывы к несогласованным акциям 23 января, Михаилу Бабичу нашли новое место работы, срочника Шамсутдинова приговорили к 24,5 года — главные новости в обзоре РБК

Первая страна ЕС зарегистрировала вакцину «Спутник V»

Венгрия, несмотря на многочисленные предупреждения от властей Евросоюза, после проведения испытаний зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Однако европейский регулятор разрешения на использование препарата пока так и не дал.

  • Поскольку Венгрия входит в Евросоюз, разрешение на использование лекарства также должен предоставить европейский регулятор — Европейское агентство лекарственных средств (EMA). «Спутник V» регистрировали по экстренной процедуре, поэтому Венгрия может применять вакцину, но на свой страх и риск. В Брюсселе ранее критиковали Будапешт за попытки договориться с Россией о поставках «Спутника V», объясняя это тем, что препарат не одобрен регулирующими органами Евросоюза. Сийярто это давление объяснял сильным лобби компаний, которые работают за пределами ЕС.
  • Еще одна страна, зарегистрировавшая сегодня вакцину, — ОАЭ. Ранее препарат «Спутник V» был зарегистрирован по аналогичной ускоренной процедуре в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Вакцина также применяется в Белоруссии.
  • В России же производители бьются за то, чтобы упростить транспортировку вакцины. Минздрав одобрил изменения в правилах хранения препарата: теперь ее можно хранить при температуре 2–8°C (против минус 18°C ранее). В ведомстве объяснили, что производителю удалось добиться стабильности вакцины и при такой температуре.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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МВД пообещало наказывать за призывы к участию в акциях 23 января

Сотрудники полиции будут привлекать к ответственности за призывы к участию в несанкционированных акциях 23 января, заявил первый замглавы МВД России Александр Горовой на коллегии ГУ МВД по Москве.

  • Горовой также заявил, что «раскачать ситуацию в год важного политического цикла» пытаются «силы из-за рубежа».
  • За распространение призывов к несовершеннолетним об участии в несогласованных акциях протеста власти уже начали наказывать социальные сети. Роскомнадзор составил протоколы по недавно вступившей в силу статье КоАП на TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube. Им могут грозить штрафы от 800 тыс. до 4 млн руб. А Генпрокуратура потребовала заблокировать ресурсы, которые призывают к участию в несанкционированных митингах.
  • К митингам призывают сторонники Алексея Навального. В Москве за подобные призывы задержали сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Любовь Соболь. Ранее был задержан юрист ФБК Владлен Лось. Глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади рассказал РБК, что юристу с 25 января на три года запретили находиться в России. Гимади пояснил, что Лось является гражданином Белоруссии.
  • Ранее с требованием освободить Навального уже выступили ряд иностранных политиков, в том числе министр иностранных дел Германии Хайко Маас, советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан, председатель Европейского совета Шарль Мишель, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и МИДы стран Прибалтики. 21 января к ним присоединилась канцлер ФРГ Ангела Меркель. Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что западные страны «ухватились» за новости о Навальном, так как хотят отвлечь внимание от своих проблем.
    МИД не нашел противоречий в деле Навального и решении ЕСПЧ
    Политика
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Бабич стал генералом

Михаил Бабич, первый заместитель главы Минэкономразвития и бывший посол в Белоруссии, получил новую должность. Владимир Путин назначил его заместителем главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Одновременно Бабич, служивший когда-то в ВДВ и войсках КГБ и дослужившийся до полковника, получил новое звание — генерал-майора.

  • С 2003 по 2011 год Бабич был депутатом Госдумы от «Единой России», а позднее семь лет был представителем президента в Приволжском федеральном округе. В 2016 году его кандидатуру пытались согласовать на должность посла России на Украине, но в Киеве отказались его принять.
  • В 2018 году Бабич все же стал послом — но в Белоруссии. Россию в Минске он представлял менее года. За это время Бабич успел вступить в конфликт с Александром Лукашенко, резко раскритиковавшим ряд заявлений нового посла. В 2019 году президент снял его с должности посла, после чего Бабич перешел на работу в Минэкономразвития.
  • В последний год Бабичу прочили разные должности: от куратора Белоруссии в Кремле до полпреда президента на Кавказе. Собеседник «Ведомостей» говорил, что о переводе его из Минэкономразвития попросил сам Бабич.

Приговор Шамсутдинову

Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова суд приговорил к 24,5 года колонии строгого режима. Присяжные в своем вердикте указывали, что Шамсутдинов заслуживает снисхождения и не может быть приговорен к пожизненному сроку.

  • В октябре 2019 года Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в воинской части в Забайкалье. Погибли восемь человек, еще двое получили ранения.
  • В Минобороны утверждали, что срочник устроил стрельбу из-за «нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами». Сам Шамсутдинов объяснял свой поступок издевательствами со стороны старших по званию. По его словам, они угрожали ему изнасилованием.
  • Следователи подтвердили, что в воинской части, где служил Шамсутдинов, действительно были случаи дедовщины. В марте 2020 года суд приговорил к двум годам условно Руслана Мухатова, которого обвинили в издевательствах над Шамсутдиновым.

В Кремле назвали оптимальный результат для «Единой России» на думских выборах

В сентябре в России пройдут выборы в Госдуму. Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике поставил перед ними задачи по выборам, рассказали РБК участники семинара.

  • Оптимальным результатом для «Единой России» по спискам Кириенко назвал получение не менее 45% голосов. Такие же ориентиры он обозначил по явке на выборы — 45%.
  • Нынешний состав Госдумы Кремль в целом устраивает, пересказал слова Кириенко один из участников мероприятия. Кремлевский чиновник подчеркнул, что представители партий парламентской оппозиции «в большинстве своем патриотичны и, несмотря на имеющиеся разногласия и конфликты, как правило, работают на благо России», рассказал собеседник РБК.
  • На выборах в Госдуму-2016 единороссы набрали по спискам 54,2% голосов и провели 203 одномандатника, явка составила 47,9%. КПРФ набрала 13,3%, ЛДПР — 13,1%, эсэры — 6,2%.
Автор
Георгий Тадтаев
главные новости коронавирус COVID-19 Венгрия митинги Алексей Навальный Кремль Михаил Бабич
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