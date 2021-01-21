Предупреждения из-за митингов, Бабич стал генералом. Главные новости РБК

МВД пообещало наказывать за призывы к участию в акциях 23 января

Сотрудники полиции будут привлекать к ответственности за призывы к участию в несанкционированных акциях 23 января, заявил первый замглавы МВД России Александр Горовой на коллегии ГУ МВД по Москве.

Горовой также заявил, что «раскачать ситуацию в год важного политического цикла» пытаются «силы из-за рубежа».

За распространение призывов к несовершеннолетним об участии в несогласованных акциях протеста власти уже начали наказывать социальные сети. Роскомнадзор составил протоколы по недавно вступившей в силу статье КоАП на TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube. Им могут грозить штрафы от 800 тыс. до 4 млн руб. А Генпрокуратура потребовала заблокировать ресурсы, которые призывают к участию в несанкционированных митингах.

К митингам призывают сторонники Алексея Навального. В Москве за подобные призывы задержали сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Любовь Соболь. Ранее был задержан юрист ФБК Владлен Лось. Глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади рассказал РБК, что юристу с 25 января на три года запретили находиться в России. Гимади пояснил, что Лось является гражданином Белоруссии.

Ранее с требованием освободить Навального уже выступили ряд иностранных политиков, в том числе министр иностранных дел Германии Хайко Маас, советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан, председатель Европейского совета Шарль Мишель, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и МИДы стран Прибалтики. 21 января к ним присоединилась канцлер ФРГ Ангела Меркель. Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что западные страны «ухватились» за новости о Навальном, так как хотят отвлечь внимание от своих проблем.

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Бабич стал генералом

Михаил Бабич, первый заместитель главы Минэкономразвития и бывший посол в Белоруссии, получил новую должность. Владимир Путин назначил его заместителем главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Одновременно Бабич, служивший когда-то в ВДВ и войсках КГБ и дослужившийся до полковника, получил новое звание — генерал-майора.

С 2003 по 2011 год Бабич был депутатом Госдумы от «Единой России», а позднее семь лет был представителем президента в Приволжском федеральном округе. В 2016 году его кандидатуру пытались согласовать на должность посла России на Украине, но в Киеве отказались его принять.

В 2018 году Бабич все же стал послом — но в Белоруссии. Россию в Минске он представлял менее года. За это время Бабич успел вступить в конфликт с Александром Лукашенко, резко раскритиковавшим ряд заявлений нового посла. В 2019 году президент снял его с должности посла, после чего Бабич перешел на работу в Минэкономразвития.

В последний год Бабичу прочили разные должности: от куратора Белоруссии в Кремле до полпреда президента на Кавказе. Собеседник «Ведомостей» говорил, что о переводе его из Минэкономразвития попросил сам Бабич.

Приговор Шамсутдинову

Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова суд приговорил к 24,5 года колонии строгого режима. Присяжные в своем вердикте указывали, что Шамсутдинов заслуживает снисхождения и не может быть приговорен к пожизненному сроку.

В октябре 2019 года Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в воинской части в Забайкалье. Погибли восемь человек, еще двое получили ранения.

В Минобороны утверждали, что срочник устроил стрельбу из-за «нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами». Сам Шамсутдинов объяснял свой поступок издевательствами со стороны старших по званию. По его словам, они угрожали ему изнасилованием.

Следователи подтвердили, что в воинской части, где служил Шамсутдинов, действительно были случаи дедовщины. В марте 2020 года суд приговорил к двум годам условно Руслана Мухатова, которого обвинили в издевательствах над Шамсутдиновым.

В Кремле назвали оптимальный результат для «Единой России» на думских выборах

В сентябре в России пройдут выборы в Госдуму. Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике поставил перед ними задачи по выборам, рассказали РБК участники семинара.