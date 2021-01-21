Бабич перешел в службу по контролю за экспортом оружия и стал генералом

Михаил Бабич (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Первый заместитель министра экономического развития и экс-посол России в Белоруссии Михаил Бабич переходит на службу в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) и становится замдиректора службы. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Одновременно Михаилу Бабичу, служившему ранее в ВДВ и войсках КГБ и имевшему звание полковника, президент присвоил новое звание — генерал-майора.

Ране о переходе Бабича в ФСВТС сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник близкий к администрации президента, эту информацию подтвердил РБК источник, близкий к Кремлю. Один из собеседников «Коммерсанта» отмечал, что «фактически новая должность находится на стыке дипломатического, экономического и силового направлений, на которых ранее и работал господин Бабич».

В ФСВТС не смогли прокомментировать эту информацию на момент написания статьи.

Бабич с 1986 по 1995 год служил в ВДВ и войсках КГБ, участвовал в боевых действиях. В 1995 году пришел бизнес и возглавил ЗАО «Корпорация «Антей» в Москве. С 1998 по 1999 был первым вице-президентом компании «Росмясомолторг». В 1999 году он перешел на госслужбу. Некоторео время работал в ГУП «Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка», работал в правительстве Московской области, а с ноября 2002 года по февраль 2003 года был председателем правительства Чечни.