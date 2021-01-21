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Отравление Навального ,  
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МИД не нашел противоречий в деле Навального и решении ЕСПЧ

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в рамках брифинга заявила, что задержание Алексея Навального сразу после возвращения из Германии в Россию никак не противоречит решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), которое было вынесено в пользу оппозиционера по «делу «Ив Роше», по которому Навальный был осужден в декабре 2014 года на 3,5 года условно. «Нет никаких противоречий. Это вопрос нашего внутреннего законодательства», — сказала она.

Оппозиционер Алексей Навальный является лицом, совершившим преступление. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов. «С учетом вынесенного в отношении него несколько лет назад обвинительного приговора, вступившего в законную силу, есть все основания называть его лицом, совершившим преступление», — сказал он, отвечая на вопрос, кем является Навальный: злоумышленником или жертвой.

Навальный находился в Германии больше четырех месяцев. Там он проходил реабилитацию после отравления, произошедшего во время его поездки в Сибирь в августе прошлого года. Практически сразу после отравления Навальный был доставлен в берлинскую клинику «Шарите», где прошел курс лечения. Немецкие военные токсикологи, а позже специалисты из Швеции и Франции заявили, что обнаружили в организме Навального следы нервно-паралитического вещества из группы «Новичок». Российские медики настаивают, что в организме Навального до отправки в ФРГ ядов найдено не было.

В конце декабря, когда Навальный все еще находился за границей, управление ФСИН по Москве заявило, что он уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции. ФСИН направило Навальному и его адвокату Вадиму Кобзеву уведомление о том, что оппозиционер должен к 9 утра 29 декабря явиться в уголовно-исполнительную инспекцию. В ведомстве отметили, что в случае подтверждения факта уклонения условно осужденного от контроля уголовно-исполнительной инспекции «в отношении него будут приняты меры, предусмотренные ч. 4 ст. 190 Уголовно-исполнительного кодекса  (ответственность условно осужденных)». Согласно этой норме, если условно осужденный во время испытательного срока не исполняет обязанности, возложенные на него судом, то уголовно-исполнительная инспекция может попросить суд назначить вместо условного реальное наказание.

Испытательный срок Навального касался дела о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше Восток». По этому делу оппозиционер был осужден в декабре 2014 года на 3,5 года условно, его брат Олег Навальный тогда же получил 3,5 года колонии. Навальный не признал свою вину, связывая уголовное преследование с политическими мотивами. В 2017 году испытательный срок для Алексея Навального был продлен — он должен был закончиться 30 декабря 2020 года.

Из-за нарушения условий испытательного срока ФСИН предупредила, что объявила Навального в розыск. Это решение в ведомстве объяснили тем, что оппозиционер должен был отмечаться два раза в месяц, однако в 2020 году часто не делал этого по неуважительной причине.

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Навальный вернулся в Россию 17 января. Во время прохождения паспортного контроля в аэропорту Шереметьево его задержали и доставили в отделение полиции в подмосковных Химках, где на следующий день прошло выездное заседание суда. Адвокаты Навального сообщили, что их предупредили о суде за несколько минут до его начала. В итоге суд отправил политика в СИЗО «Матросская тишина» на 30 суток. Симоновский суд Москвы рассмотрит ходатайство ФСИН о замене оппозиционеру условного срока на реальный в феврале.

В октябре 2017 года ЕСПЧ постановил, что дело братьев Навальных было рассмотрено с нарушением права на справедливый суд, а приговор не счел основанным только на законе. В связи с этим ЕСПЧ обязал Россию выплатить братьям более €80 тыс. «по делу «Ив Роше». В апреле 2019 года ЕСПЧ признал незаконным домашний арест Навального, под который он был помещен в 2014 году. Тогда ему было запрещено покидать пределы квартиры, а также пользоваться интернетом и телефоном. Суд обязал российские власти выплатить оппозиционеру €20 тыс. в качестве компенсации морального вреда, причиненного незаконным помещением под домашний арест, и €2665 в счет погашения судебных издержек.

Автор
Михаил Юшков
Алексей Навальный дело «Ив Роше» Игорь Краснов Мария Захарова
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