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Выборы в Госдуму ,  
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Кремль назвал «оптимальный» результат «Единой России» на выборах в Думу

Оптимальный результат для «Единой России» на выборах в Госдуму — 45% по спискам при явке 45%. Об этом заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко на семинаре для вице-губернаторов
Сергей Кириенко
Сергей Кириенко (Фото: Петр Ковалев / фотохост-агентство ТАСС)

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, выступая в четверг на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике, поставил задачи по выборам в Госдуму, которые пройдут в сентябре. Семинар проходит с 19 по 23 января в мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске.

Оптимальным результатом для «Единой России» по спискам Кириенко назвал получение не менее 45% голосов. Такие же ориентиры он обозначил по явке на выборы — 45%. Об этом РБК сообщили два участника семинара.

Ранее замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов рассказывал РБК, что в ноябре во время встречи с депутатами-одномандатниками от партии власти начальник кремлевского управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, отталкиваясь от текущих рейтингов единороссов, говорил о получении партией устойчивого большинства как о минимальном результате. Минимальной планкой считается получение 250 мандатов, уточняли источники РБК в Кремле. При этом задачу получения конституционного большинства — 300 голосов плюс один голос — никто не отменял, в партии обсуждается, как его достигать, подчеркивал Перминов.

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Нынешний состав Госдумы в целом устраивает, пересказывает слова Кириенко другой участник мероприятия. Кремлевский чиновник подчеркнул, что представители партий парламентской оппозиции в большинстве своем патриотичны и, несмотря на имеющиеся разногласия и конфликты, как правило, работают на благо России, уточняет собеседник РБК.

Действующие депутаты Госдумы, достойно показавшие себя и пользующиеся доверием избирателей, гарантированно будут поддержаны на выборах, сказал чиновник Кремля. Там, где есть сомнения в поддержке, по словам Кириенко, «надо не по кабинетам ходить», а идти к людям, реально решать их проблемы, помогать, заботиться и защищать.

О том, что думские партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» выступают с патриотических позиций, говорил и президент Владимир Путин на большой пресс-конференции 17 декабря. По его словам, «традиционные политические партии», которые представлены в Госдуме в течение многих лет, озвучивают полярные точки зрения по тем или иным проблемам, проводят острые дискуссии, «но при этом практически каждая из них выступает с патриотических позиций и так, как она считает нужным, стремится решать стоящие перед страной задачи». «Подходы, инструменты решения этих задач разные, но цель у всех политических традиционных партий одна — благополучие и развитие страны», — заявил Путин.

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На выборах в Госдуму-2016 единороссы набрали по спискам 54,2% голосов и провели 203 одномандатника, явка составила 47,9%. КПРФ набрала 13,3%, ЛДПР — 13,1%, эсэры — 6,2%.

Автор
Наталья Галимова
Сергей Кириенко Госдума Единая Россия
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