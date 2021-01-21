Кремль назвал «оптимальный» результат «Единой России» на выборах в Думу

Оптимальный результат для «Единой России» на выборах в Госдуму — 45% по спискам при явке 45%. Об этом заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко на семинаре для вице-губернаторов

Сергей Кириенко (Фото: Петр Ковалев / фотохост-агентство ТАСС)

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, выступая в четверг на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике, поставил задачи по выборам в Госдуму, которые пройдут в сентябре. Семинар проходит с 19 по 23 января в мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске.

Оптимальным результатом для «Единой России» по спискам Кириенко назвал получение не менее 45% голосов. Такие же ориентиры он обозначил по явке на выборы — 45%. Об этом РБК сообщили два участника семинара.

Ранее замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов рассказывал РБК, что в ноябре во время встречи с депутатами-одномандатниками от партии власти начальник кремлевского управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, отталкиваясь от текущих рейтингов единороссов, говорил о получении партией устойчивого большинства как о минимальном результате. Минимальной планкой считается получение 250 мандатов, уточняли источники РБК в Кремле. При этом задачу получения конституционного большинства — 300 голосов плюс один голос — никто не отменял, в партии обсуждается, как его достигать, подчеркивал Перминов.

Нынешний состав Госдумы в целом устраивает, пересказывает слова Кириенко другой участник мероприятия. Кремлевский чиновник подчеркнул, что представители партий парламентской оппозиции в большинстве своем патриотичны и, несмотря на имеющиеся разногласия и конфликты, как правило, работают на благо России, уточняет собеседник РБК.