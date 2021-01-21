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В Москве задержали Любовь Соболь

Любовь Соболь
Любовь Соболь (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Сотрудники полиции задержали сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Любовь Соболь. Об этом РБК сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

«Со слов сотрудников правоохранительных органов, ее задержали за призывы на несанкционированные митинги. Привезли в ОВД Донской, сейчас я пытаюсь туда пройти. Ее задержали у ее дома. Любовь попросила меня приехать к ней, так как уже стояла рядом машина полиции, и мы с ней договорились поехать в магазин. Мы сели в мой автомобиль, и нас заблокировали, мы не смогли проехать», — рассказал Воронин.

Защита Навального обжаловала арест
Политика
Алексей Навальный (слева)

Ранее был задержан юрист ФБК Владлен Лось. Глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади рассказал РБК, что юристу с 25 января запретили находиться в России. Гимади пояснил, что Лось является гражданином Белоруссии, он добавил, что запрет продлится до 27 ноября 2023 года.

РБК направил запрос в ГУ МВД России по Москве.

Ранее соратники оппозиционера Алексея Навального призвали к акциям протеста с требованием его освободить. После этого в МВД заявили, что за призывы к участию в несанкционированных акциях 23 января сотрудники полиции будут привлекать к ответственности. В свою очередь, Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к ресурсам, призывающим участвовать в митингах. Вместе с ними Роскомнадзор сообщил о намерении привлечь социальные сети, где появляются призывы, к административной ответственности.

Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево сразу после того, как он вернулся из Германии, где проходил лечение с августа 2020 года. На следующий день суд арестовал Навального на 30 суток. Меру пресечения для политика избрали после требования Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене оппозиционеру условного срока по делу «Ив Роше» на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока.

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Рассмотрение ходатайства ФСИН запланировано на 2 февраля. Защита Навального обжаловала решение суда об аресте.

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