В Москве задержали Любовь Соболь

Любовь Соболь (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Сотрудники полиции задержали сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Любовь Соболь. Об этом РБК сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

«Со слов сотрудников правоохранительных органов, ее задержали за призывы на несанкционированные митинги. Привезли в ОВД Донской, сейчас я пытаюсь туда пройти. Ее задержали у ее дома. Любовь попросила меня приехать к ней, так как уже стояла рядом машина полиции, и мы с ней договорились поехать в магазин. Мы сели в мой автомобиль, и нас заблокировали, мы не смогли проехать», — рассказал Воронин.

Ранее был задержан юрист ФБК Владлен Лось. Глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади рассказал РБК, что юристу с 25 января запретили находиться в России. Гимади пояснил, что Лось является гражданином Белоруссии, он добавил, что запрет продлится до 27 ноября 2023 года.

РБК направил запрос в ГУ МВД России по Москве.