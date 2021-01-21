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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав снизил требования к хранению вакцины от коронавируса

На одной из производственных площадок по выпуску вакцины «Спутник V» начали выпускать модифицированный препарат, который можно хранить при плюсовой температуре
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что его ведомство одобрило изменения в регистрационное удостоверение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили РБК в пресс-службе Минздрава. Теперь ее можно хранить при температуре 2-8 °C (против минус 18°C ранее).

«Производителю удалось обеспечить стабильность вакцины при условии перевозки и хранения жидкой формы при температуре от +2 до +8 градусов, что подтверждено экспертизой. Этот холодовой режим является стандартным для хранения иммунобиологических препаратов», — сказал министр.

По его словам, модифицированную вакцину выпускают сейчас на одной из производственных площадок. «Начало выпуска вакцины «Спутник V» с новыми условиями хранения на одной из производственных площадок позволит нам расширить охват и повысить доступность массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции для населения», — отметил глава Минздрава.

Мурашко пояснил, что теперь в обороте будет две модификации вакцины «Спутник V»: одна с режимом хранения при минус 18 градусов Цельсия, другая — при плюсовой температуре.

Вакцина «Спутник V» с условиями хранения от +2 до +8 градусов пока будет производиться на одной из 6 площадок, остальные площадки продолжат выпускать замороженную вакцину.

Кремль объяснил нехватку вакцины в регионах «обширной географией» России
Общество
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В декабре 2020 года перед началом массовой вакцинации эксперты, врачи и компании, опрошенные РБК, называли в качестве главной проблемы сохранение нужной температуры тысяч доз вакцины. По их словам, повышение температуры внутри машины или самолета даже на полградуса на полчаса приведет к тому, что «размороженную» партию вакцины придется выкидывать. Представители властей различных регионов сказали РБК, что условия транспортировки продуманы уже давно.

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Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что к июню 2021 года в российские регионы должно быть поставлено около 70 млн доз вакцины «Спутник V». «Совместно с фармкомпаниями мы сформировали прогнозный план производства вакцины вплоть до июня текущего года. Это позволяет полностью удовлетворить потребность системы здравоохранения», — сказал он. «В целом мы понимаем, что объем производства наших площадок <...> полностью позволяет удовлетворить потребности системы здравоохранения России без каких-то импортных поставок», — добавил глава Минпромторга.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Автор
Владислав Гордеев
При участии
Егор Губернаторов
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