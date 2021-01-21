Минздрав снизил требования к хранению вакцины от коронавируса

На одной из производственных площадок по выпуску вакцины «Спутник V» начали выпускать модифицированный препарат, который можно хранить при плюсовой температуре

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что его ведомство одобрило изменения в регистрационное удостоверение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили РБК в пресс-службе Минздрава. Теперь ее можно хранить при температуре 2-8 °C (против минус 18°C ранее).

«Производителю удалось обеспечить стабильность вакцины при условии перевозки и хранения жидкой формы при температуре от +2 до +8 градусов, что подтверждено экспертизой. Этот холодовой режим является стандартным для хранения иммунобиологических препаратов», — сказал министр.

По его словам, модифицированную вакцину выпускают сейчас на одной из производственных площадок. «Начало выпуска вакцины «Спутник V» с новыми условиями хранения на одной из производственных площадок позволит нам расширить охват и повысить доступность массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции для населения», — отметил глава Минздрава.

Мурашко пояснил, что теперь в обороте будет две модификации вакцины «Спутник V»: одна с режимом хранения при минус 18 градусов Цельсия, другая — при плюсовой температуре.

Вакцина «Спутник V» с условиями хранения от +2 до +8 градусов пока будет производиться на одной из 6 площадок, остальные площадки продолжат выпускать замороженную вакцину.