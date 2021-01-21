Меркель потребовала освободить Навального

Навальный вернулся в Россию 17 января после лечения в Германии. Еще до его возвращения Федеральная служба исполнения наказаний предупредила, что объявила оппозиционера в розыск из-за нарушений условий испытательного срока, назначенного по делу «Ив Роше». В ведомстве пояснили, что Навальный должен был отмечаться два раза в месяц, однако не делал этого.

Во время прохождения паспортного контроля Навального задержали и доставили в отделение полиции в подмосковных Химках. На следующий день там прошло выездное заседание суда, по результатам которого оппозиционера отправили в СИЗО «Матросская тишина» на 30 суток.

Симоновский суд Москвы рассмотрит ходатайство ФСИН о замене оппозиционеру условного срока на реальный в феврале.