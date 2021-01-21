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Меркель потребовала освободить Навального

Алексей Навальный (слева)
Алексей Навальный (слева) (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала освободить российского оппозиционера Алексея Навального, арестованного в Москве на 30 суток. Трансляцию речи канцлера опубликовало издание Die Welt.

«Я призываю немедленно освободить Навального», — сказала Меркель.

Ранее с требованием освободить Навального уже выступил ряд иностранных политиков, в том числе министр иностранных дел Германии Хайко Маас, советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан, председатель Европейского совета Шарль Мишель, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и МИДы стран Прибалтики.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны «ухватились» за новости о Навальном, так как хотят отвлечь внимание от своих проблем.

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Навальный вернулся в Россию 17 января после лечения в Германии. Еще до его возвращения Федеральная служба исполнения наказаний предупредила, что объявила оппозиционера в розыск из-за нарушений условий испытательного срока, назначенного по делу «Ив Роше». В ведомстве пояснили, что Навальный должен был отмечаться два раза в месяц, однако не делал этого.

Во время прохождения паспортного контроля Навального задержали и доставили в отделение полиции в подмосковных Химках. На следующий день там прошло выездное заседание суда, по результатам которого оппозиционера отправили в СИЗО «Матросская тишина» на 30 суток.

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