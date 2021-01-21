Меркель потребовала освободить Навального
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала освободить российского оппозиционера Алексея Навального, арестованного в Москве на 30 суток. Трансляцию речи канцлера опубликовало издание Die Welt.
«Я призываю немедленно освободить Навального», — сказала Меркель.
Ранее с требованием освободить Навального уже выступил ряд иностранных политиков, в том числе министр иностранных дел Германии Хайко Маас, советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан, председатель Европейского совета Шарль Мишель, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и МИДы стран Прибалтики.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны «ухватились» за новости о Навальном, так как хотят отвлечь внимание от своих проблем.