Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 73,22 (-0,39) Инвестиции, 14 авг, 14:58
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 86,41 (-0,63) Инвестиции, 14 авг, 14:58
Тихановская предложила назвать улицы именами погибших в ходе протестов Политика, 08:56 Шайба Кузнецова не спасла «Вашингтон» от третьего поражения в плей-офф Спорт, 08:47 Очередь — это опасно: как COVID-19 изменит аэропорты — Bloomberg Pro, 08:44 Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии Политика, 08:41 В Роспотребнадзоре назвали главный рассадник бактерий на кухне Общество, 08:25 Врач назвала вредный для почек продукт Общество, 08:13 Вакцина центра «Вектор» вышла на второй этап испытаний Общество, 08:06 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:01 Эксперты оценили эффективность возобновления работы бизнеса в регионах Бизнес, 08:00 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 августа Общество, 07:40 Дегтярев уволил главу Минздрава Хабаровского края Политика, 07:30 Россельхознадзор рассказал о создании вакцины от COVID-19 для кошек Бизнес, 07:00 Названа доля находящихся в напряженных отношениях с начальством россиян Общество, 07:00 Искусство small talk в разных городах мира РБК Стиль и glo, 06:56
Общество ,  
0 

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Отношение белорусской оппозиции к предложению создания Комитета спасения, новая версия появления COVID-19, как бороться с «санкционкой», у журналистов из пула премьера заподозрили коронавирус. Главные новости — в обзоре РБК

Оппозиция Белоруссии не получила предложение создать Комитет спасения

В объединенном штабе оппозиции заявили, что предложивший создать Комитет спасения Белоруссии основной акционер «Уралхима» Дмитрий Мазепин с ними на связь не выходил. В то же время его идею поддержал один из основных белорусских оппозиционных политиков.

  • «Если быть совсем честной, я не знаю, кто это такой, и на связь он с нами не выходил», — сказала соратница бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской и член объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова.
  • С предложением создать Комитет национального спасения Мазепин, уроженец Минска, выступил на прошлой неделе от имени российско-белорусского делового совета, председателем которого является. Он обратился к «белорусской интеллигенции, бизнесменам, политикам» и пояснил, что организация нужна для того, чтобы «разговаривать с властью на равных». Также он призвал действующего президента Александра Лукашенко сесть за стол переговоров для того, чтобы найти выход из «политической нестабильности». По мнению Мазепина, руководство России не должно оставаться в стороне от урегулирования конфликта в Белоруссии.
  • Идею Мазепина о создании комитета поддержал незарегистрированный кандидат в президенты Валерий Цепкало. Он назвал ее прекрасной инициативой и заявил, что она «ложится в концепт поддержки белорусской диаспорой принципов демократического развития». При этом Цепкало сообщил, что не обсуждал это с Мазепиным напрямую.
     

Ученые назвали новую версию появления COVID-19

Коронавирус SARS CoV-2 мог адаптироваться к человеческому организму еще в 2012 году. Именно тогда у китайских шахтеров впервые появились симптомы, характерные для COVID-19.

  • Вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон в статье для Independent Science News рассказали об обнаружении диссертации врача Ли Сю, который лечил горняков из китайской провинции Юньнань. В 2012 году они в течение двух недель очищали шахту (расположена в нескольких тысячах километров от города Ухань, где произошла вспышка вируса в конце прошлого года) от фекалий летучих мышей, после чего у них появились симптомы, характерные для COVID-19. Заболевшим понадобилась вентиляция легких, трое из шести рабочих умерли.
  • Ученые также сообщили, что анализы шахтеров были направлены в лабораторию в Ухане, где было установлено, что они заразились коронавирусом, похожим на атипичную пневмонию. Оба ученых, как пишет New York Post, полагают, что вирус, которым заразились шахтеры, «превратился» в SARS CoV-2, «необычно патогенный коронавирус, высоко адаптированный для человека», а образцы каким-то образом «сбежали» из лаборатории в прошлом году, запустив таким образом пандемию.
  • По официальной версии властей Китая, коронавирус COVID-19 начал распространяться в конце декабря прошло года. Очагом распространения вируса стал рынок в городе Ухань. Однако споры о том, каким образом появилась инфекция, начались еще в январе. Тем не менее, в середине апреля председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли сообщил, что американские власти считают, что коронавирус COVID-19 имеет естественное происхождение, однако окончательных выводов у разведки на этот счет пока нет.

Данкверт рассказал об изощренных способах ввоза «санкционки» в Россию

Читайте на РБК Pro
Как не обижаться на работу: Марисса Майер — о риске выгорания Меньше секса: как устаревшие принципы губят Victoria’s Secret — Bloomberg «Собеседования — прошлый век»: Дон Тапскотт — об эффективном рекрутинге Видишь, я дарю: как заработать на необычных корпоративных подарках

Контрабандисты, которые ввозят в Россию запрещенные продукты, стали действовать более изощренно, рассказал глава Россельхознадзора. Для борьбы с ними он предложил ужесточить меры в отношении перевозчиков «санкционки».

  • Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) представила в правительство предложения, которые смогут «в корне поменять ситуацию» с нелегальными поставками санкционных продуктов в Россию, заявил в интервью РБК руководитель ведомства Сергей Данкверт. С июля 2015 года Россельхознадзор выявил более 36 тыс. т санкционной продукции. Однако за последние годы те, нарушители режима продэмбарго стали действовать более изощренно. Они стараются выдавать запрещенные товары за продукцию, выращенную или изготовленную в странах, откуда разрешены поставки; маскируются под «ложный транзит» через Россию, а на самом деле разгружается в Москве и т.п.
  • «Подготовленность контрабандистов стала гораздо выше, и побороть это (нелегальные поставки. — РБК) можно тогда, когда каждый перевозчик будет понимать, что, если он берется везти незаконную продукцию, у него могут конфисковать машину и товары», — заявил Данкверт. А водителям транспорта, в котором едет продукция без документов, следует на время запрещать въезд в Россию. Кроме того, по его мнению, в соседних государствах, в частности, Белоруссии и Казахстане, было бы правильным создать информационные системы, с помощью которые можно будет «отслеживать такие случаи и пресекать их, чтобы эти нарушители не приезжали к нам».
  • Запрет на поставки продуктов из стран ЕС и США в ответ на санкции Россия ввела в августе 2014 года. Ввозить запретили мясо, рыбу, морепродукты, сыры и молочные продукты, овощи и фрукты, а также некоторые другие продукты. Спустя год контрсанкции были расширены и распространились в том числе на Албанию, Лихтенштейн, Исландию и Черногорию, а с 2016 года — на Украину. Запрет неоднократно продлевался и действует как минимум до конца 2020 года.

У журналистов из пула Мишустина заподозрили коронавирус

У нескольких журналистов, сопровождавших премьер-министра России Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, на этапе тестирования были выявлены положительные результаты тестов на коронавирус.

  • «Оперативно были предприняты необходимые мероприятия. Коллеги были изолированы и находятся под наблюдением врачей. Им оказывается всестороннее содействие», — сообщил пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков.
  • Михаил Мишустин прибыл с официальным визитом на Дальний Восток 13 августа. Первым пунктом визита российского премьер-министра стала Чукотка. До 18 августа Мишустин планирует посетить Амурскую и Магаданскую области, а также Камчатку, где он проведет совещание по электроэнергетике и вопросам газификации Дальнего Востока.
  • В конце апреля Михаил Мишустин доложил президенту России Владимиру Путину, что он заразился коронавирусом. Исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов. Мишустин находился под наблюдением врачей в больнице до 19 мая. На лечении он провел 20 дней.
Автор: Сергей Саркисян
Теги: последние новости, главные новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter