Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Отношение белорусской оппозиции к предложению создания Комитета спасения, новая версия появления COVID-19, как бороться с «санкционкой», у журналистов из пула премьера заподозрили коронавирус. Главные новости — в обзоре РБК

Оппозиция Белоруссии не получила предложение создать Комитет спасения

В объединенном штабе оппозиции заявили, что предложивший создать Комитет спасения Белоруссии основной акционер «Уралхима» Дмитрий Мазепин с ними на связь не выходил. В то же время его идею поддержал один из основных белорусских оппозиционных политиков.

«Если быть совсем честной, я не знаю, кто это такой, и на связь он с нами не выходил», — сказала соратница бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской и член объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова.

С предложением создать Комитет национального спасения Мазепин, уроженец Минска, выступил на прошлой неделе от имени российско-белорусского делового совета, председателем которого является. Он обратился к «белорусской интеллигенции, бизнесменам, политикам» и пояснил, что организация нужна для того, чтобы «разговаривать с властью на равных». Также он призвал действующего президента Александра Лукашенко сесть за стол переговоров для того, чтобы найти выход из «политической нестабильности». По мнению Мазепина, руководство России не должно оставаться в стороне от урегулирования конфликта в Белоруссии.

Идею Мазепина о создании комитета поддержал незарегистрированный кандидат в президенты Валерий Цепкало. Он назвал ее прекрасной инициативой и заявил, что она «ложится в концепт поддержки белорусской диаспорой принципов демократического развития». При этом Цепкало сообщил, что не обсуждал это с Мазепиным напрямую.



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