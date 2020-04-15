Пентагон заявил о естественном происхождении коронавируса COVID-19

Власти США считают, что коронавирус COVID-19 имеет естественное происхождение, однако окончательных выводов на эту тему у разведки пока нет. Об этом на брифинге заявил председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

«Я бы просто сказал на данном этапе, что эти [выводы] неокончательные. Хотя вес свидетельств указывает на естественное [происхождение вируса]. Тем не менее наверняка мы не знаем», — сказал он.

По словам генерала, на эту тему ходит большое количество слухов и спекуляций в СМИ, а также в интернет-блогах. «Ничего удивительного, что мы проявили к этому большой интерес, и у нас было много разведданных, чтобы серьезно изучить этот вопрос», — добавил Милли.

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