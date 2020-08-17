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У журналистов пула Мишустина заподозрили коронавирус

У нескольких журналистов, сопровождавших премьер-министра России Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, на этапе тестирования были выявлены положительные результаты тестов на коронавирус. Эту информацию подтвердил ТАСС пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков.

«Оперативно были предприняты необходимые мероприятия. Коллеги были изолированы и находятся под наблюдением врачей. Им оказывается всестороннее содействие», — сказал Беляков.

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Политика
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин прибыл с официальным визитом на Дальний Восток 13 августа. Первым пунктом визита российского премьер-министра стала Чукотка. В Анадыре Мишустин посетил несколько социальных и производственных объектов и встретился с главой региона Романом Компиным. До 18 августа Мишустин планирует посетить еще три дальневосточных региона — Амурскую и Магаданскую области, а также Камчатку, где он проведет совещание по электроэнергетике и вопросам газификации Дальнего Востока.

В Магадане премьер планировал осмотреть социальные и инфраструктурные объекты, а также пообщаться с губернатором Сергеем Носовым. Хабаровского края в списке регионов, которые посетит Мишустин, не было.

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Общество
Михаил Мишустин

В конце апреля Михаил Мишустин доложил президенту России Владимиру Путину, что он заразился коронавирусом. Исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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Впоследствии Михаила Мишустина поместили в медучреждение, где он находился под наблюдением врачей. Выписали премьер-министра из больницы 19 мая. На лечении он провел 20 дней. 

Теги: Михаил Мишустин, журналисты, коронавирус
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