У журналистов пула Мишустина заподозрили коронавирус

У нескольких журналистов, сопровождавших премьер-министра России Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, на этапе тестирования были выявлены положительные результаты тестов на коронавирус. Эту информацию подтвердил ТАСС пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков.

«Оперативно были предприняты необходимые мероприятия. Коллеги были изолированы и находятся под наблюдением врачей. Им оказывается всестороннее содействие», — сказал Беляков.

Михаил Мишустин прибыл с официальным визитом на Дальний Восток 13 августа. Первым пунктом визита российского премьер-министра стала Чукотка. В Анадыре Мишустин посетил несколько социальных и производственных объектов и встретился с главой региона Романом Компиным. До 18 августа Мишустин планирует посетить еще три дальневосточных региона — Амурскую и Магаданскую области, а также Камчатку, где он проведет совещание по электроэнергетике и вопросам газификации Дальнего Востока.

В Магадане премьер планировал осмотреть социальные и инфраструктурные объекты, а также пообщаться с губернатором Сергеем Носовым. Хабаровского края в списке регионов, которые посетит Мишустин, не было.