Цепкало назвал прекрасной идею создания Комитета спасения Белоруссии

Валерий Цепкало (Фото: Валерий Цепкало / Facebook)

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало считает прекрасной инициативу российского бизнесмена Дмитрия Мазепина по созданию Комитета национального спасения Белоруссии. Об этом сообщает «РИА Новости».

«В данном случае инициатива главы «Уралкалия» просто прекрасная, так как она прекрасно ложится в концепт поддержки белорусской диаспорой принципов демократического развития. Это мы, безусловно, поддерживаем», — заявил Цепкало.

Он отметил, что еще не обсуждал эту идею напрямую с Мазепиным.

Накануне председатель совета директоров и основной акционер «Уралхима» Дмитрий Мазепин от имени российско-белорусского делового совета (председателем которого он является) выступил с обращением с тремя призывами, один из которых был обращен к белорусским бизнесменам и политикам. Он предложил им «сформировать Комитет национального спасения, который от имени населения сможет разговаривать с властью на равных».