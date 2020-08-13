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Мишустин прибыл с длительным визитом на Дальний Восток

Поездка продлится шесть дней, в течение которых премьер посетит Чукотку, камчатку, Магаданску и Амурскую области. Вместе с ним на Дальний Восток прибыла делегация из 60 человек
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин прибыл на Дальний Восток с официальным визитом, сообщает «Российская газета». Рабочая поездка продлится шесть дней, первым пунктом в ней стала Чукотка.

По информации ТАСС, глава кабинета министров в Анадыре посетит несколько социальных и производственных объектов и встретится с главой региона Романом Компиным.

До 18 августа Мишустин планирует посетить еще три дальневосточных региона — Амурскую и Магаданскую области, а также Камчатку. На полуостров он отправится после Чукотки. На Камчатке глава правительства проведет совещание по электроэнергетике и вопросам газификации Дальнего Востока.

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Как сообщает агентство, в Магадане премьер осмотрит социальные и инфраструктурные объекты, пообщается с губернатором Сергеем Носовым. Последним регионом в расписании поездки Мишустина значится Амурская область, где планируется встреча с гражданами, посвященная реализации программ «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека». Также глава кабмина поучаствует в запуске строительства нового предприятия.

Как пишет «Российская газета», вместе с Мишустиным на Дальний Восток прибыли вице-премьеры, главы министерств и их заместители, руководители крупнейших российских компаний, госкорпораций и институтов. В частности вместе с ним приехали глава «Газпрома» Алексей Миллер, президент «Транснефти» Николай Токарев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и другие — в общей сложности более 60 человек.

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В июне президент Владимир Путин поручил правительству в течение месяца утвердить программу развития Дальнего Востока до 2024 года и на перспективу до 2035 года. В нее должны быть заложены снижение смертности трудоспособного населения на 35% через 15 лет; увеличение средней продолжительности жизни на пять лет; создание до 2024 года не менее 200 новых предприятий с 30 тыс. рабочими местами; остановка миграции из региона и общее повышение качества жизни.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Михаил Мишустин, визит, Дальний Восток
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