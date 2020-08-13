Мишустин прибыл с длительным визитом на Дальний Восток

Поездка продлится шесть дней, в течение которых премьер посетит Чукотку, камчатку, Магаданску и Амурскую области. Вместе с ним на Дальний Восток прибыла делегация из 60 человек

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин прибыл на Дальний Восток с официальным визитом, сообщает «Российская газета». Рабочая поездка продлится шесть дней, первым пунктом в ней стала Чукотка.

По информации ТАСС, глава кабинета министров в Анадыре посетит несколько социальных и производственных объектов и встретится с главой региона Романом Компиным.

До 18 августа Мишустин планирует посетить еще три дальневосточных региона — Амурскую и Магаданскую области, а также Камчатку. На полуостров он отправится после Чукотки. На Камчатке глава правительства проведет совещание по электроэнергетике и вопросам газификации Дальнего Востока.

Как сообщает агентство, в Магадане премьер осмотрит социальные и инфраструктурные объекты, пообщается с губернатором Сергеем Носовым. Последним регионом в расписании поездки Мишустина значится Амурская область, где планируется встреча с гражданами, посвященная реализации программ «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека». Также глава кабмина поучаствует в запуске строительства нового предприятия.