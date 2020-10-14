Открыли еще три страны, вторая вакцина от COVID. Главные новости РБК

Россиянам откроются Сербия, Япония и Куба, в оплате лечения Навального участвовал Чичваркин, в России зарегистрировали вторую вакцину от COVID-19, в Москве после каникул в школы вернутся не все; главные новости дня — в обзоре РБК

Россия возобновит авиасообщение еще с тремя странами

Полеты возобновятся в Сербию, Японию и на Кубу. Решение было принято оперативным штабом на основе статистики по заболеваемости в этих трех государствах. С Японией авиасообщение возобновится с 1 ноября, по Сербии и Кубе даты не определены.