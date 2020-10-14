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Открыли еще три страны, вторая вакцина от COVID. Главные новости РБК

Россиянам откроются Сербия, Япония и Куба, в оплате лечения Навального участвовал Чичваркин, в России зарегистрировали вторую вакцину от COVID-19, в Москве после каникул в школы вернутся не все; главные новости дня — в обзоре РБК

Россия возобновит авиасообщение еще с тремя странами

Полеты возобновятся в Сербию, Японию и на Кубу. Решение было принято оперативным штабом на основе статистики по заболеваемости в этих трех государствах. С Японией авиасообщение возобновится с 1 ноября, по Сербии и Кубе даты не определены.

  • Количество рейсов в неделю будет ограничено. В Сербию их будет два — из Москвы в Белград. Столько же рейсов будет летать из России на Кубу. Это направления Москва — Кайо-Коко и Москва — Санта-Клара. Это будут три рейса в неделю: два — из Москвы в Токио, один — из Владивостока в Токио.
  • В этих странах за две недели выявили меньше 40 новых заразившихся на 100 тыс. населения, суточный прирост за этот же период не превышал 1%, а коэффициент распространения COVID-19 за неделю был менее единицы.
  • Хотя границы постепенно открываются, туристы все еще не рвутся за рубеж. По оценкам АТОР, самым популярным направлением у россиян, бронирующих туры на новогодние праздники, стал Краснодарский край. Популярными оказались также Санкт-Петербург и Москва.

Туристические места мира до пандемии и во время. Фоторепортаж
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Имена оплативших лечение Навального в Берлине

Берлинская клиника «Шарите», где лечился Алексей Навальный, выставила ему счет почти в €50 тыс. Его вскладчину оплатили три человека — покинувший Россию основатель «Евросети» Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и сотрудник «Яндекса» Роман Иванов.

  • О том, что его лечение оплачивали именно они, рассказал сам Навальный. «Спасибо огромное этим замечательным людям, как и огромному количеству других, кто предложил помощь, но мы не смогли ее принять по причинам сложного регулирования европейской банковской системы», — сказал политик.
  • Навальный пока остается в Берлине, где проходит курс реабилитации. Его тоже оплачивает Чичваркин.
  • Отравление Навального послужило поводом для новой размолвки в отношениях России и Запада — Евросоюз вновь грозит Москве санкциями. Новый санкционный список со ссылкой на источники сегодня опубликовала The New York Times: в него входят шесть высокопоставленных чиновников, в том числе директор ФСБ Александр Бортников и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
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Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

В России зарегистрировали вторую вакцину от COVID-19

О том, что вакцина «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» прошла государственную регистрацию, объявил Владимир Путин.

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  • Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что вакцина от «Вектора», в отличие от «Спутник V», не является векторной, то есть произведенной на основе аденовируса. Она создана из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков-пептидов, на которых обучается иммунная система.
  • На первом этапе вакцину протестировали только 100 человек, но первые 60 тыс. доз новой вакцины будут выпущены в ближайшее время. После этого «Вектор» приступит к пострегистрационным клиническим исследованиям в разных регионах России. К участию в этих испытаниях привлекут 40 тыс. добровольцев.
  • На подходе уже и третья вакцина от COVID-19, разработку которой ведет Научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Младшеклассников в Москве вернут в школы

Власти Москвы вводят дистанционное обучение для учеников 6–11 классов, а учеников 1–5 классов вернут за парту. До 19 октября все ученики школ столицы находятся на каникулах.

  • Мэр Сергей Собянин объяснил это решение тем, что старшеклассники больше подвержены риску заражения коронавирусом. На их долю, по словам Собянина, приходится две трети заболевших детей. В 1–5-е классы в Москве ходят 540 тыс. детей, в 6–11-е классы — 500 тыс.
  • Кроме того, таким образом власти снизят нагрузку на школы, что позволит соблюдать меры эпидемиологической безопасности — максимально рассредоточить детей внутри зданий и минимизировать контакты между ними.
  • Одновременно будут приняты меры безопасности и для учителей из групп риска — пожилых или имеющих хронические заболевания. Вместо них уроки в столичных школах временно будут вести студенты и выпускники педагогических вузов. Опытные учителя будут помогать тьюторам и контролировать учебный процесс в дистанционном режиме в качестве старших наставников.

Как прошел День знаний в российских школах на фоне пандемии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Автор
Георгий Тадтаев
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