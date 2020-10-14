Открыли еще три страны, вторая вакцина от COVID. Главные новости РБК
Россиянам откроются Сербия, Япония и Куба, в оплате лечения Навального участвовал Чичваркин, в России зарегистрировали вторую вакцину от COVID-19, в Москве после каникул в школы вернутся не все; главные новости дня — в обзоре РБК
Россия возобновит авиасообщение еще с тремя странами
Полеты возобновятся в Сербию, Японию и на Кубу. Решение было принято оперативным штабом на основе статистики по заболеваемости в этих трех государствах. С Японией авиасообщение возобновится с 1 ноября, по Сербии и Кубе даты не определены.
Количество рейсов в неделю будет ограничено. В Сербию их будет два — из Москвы в Белград. Столько же рейсов будет летать из России на Кубу. Это направления Москва — Кайо-Коко и Москва — Санта-Клара. Это будут три рейса в неделю: два — из Москвы в Токио, один — из Владивостока в Токио.
В этих странах за две недели выявили меньше 40 новых заразившихся на 100 тыс. населения, суточный прирост за этот же период не превышал 1%, а коэффициент распространения COVID-19 за неделю был менее единицы.
Хотя границы постепенно открываются, туристы все еще не рвутся за рубеж. По оценкам АТОР, самым популярным направлением у россиян, бронирующих туры на новогодние праздники, стал Краснодарский край. Популярными оказались также Санкт-Петербург и Москва.
Берлинская клиника «Шарите», где лечился Алексей Навальный, выставила ему счет почти в €50 тыс. Его вскладчину оплатили три человека — покинувший Россию основатель «Евросети» Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и сотрудник «Яндекса» Роман Иванов.
О том, что его лечение оплачивали именно они, рассказал сам Навальный. «Спасибо огромное этим замечательным людям, как и огромному количеству других, кто предложил помощь, но мы не смогли ее принять по причинам сложного регулирования европейской банковской системы», — сказал политик.
Навальный пока остается в Берлине, где проходит курс реабилитации. Его тоже оплачивает Чичваркин.
Отравление Навального послужило поводом для новой размолвки в отношениях России и Запада — Евросоюз вновь грозит Москве санкциями. Новый санкционный список со ссылкой на источники сегодня опубликовала The New York Times: в него входят шесть высокопоставленных чиновников, в том числе директор ФСБ Александр Бортников и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
В России зарегистрировали вторую вакцину от COVID-19
О том, что вакцина «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» прошла государственную регистрацию, объявил Владимир Путин.
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Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что вакцина от «Вектора», в отличие от «Спутник V», не является векторной, то есть произведенной на основе аденовируса. Она создана из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков-пептидов, на которых обучается иммунная система.
На первом этапе вакцину протестировали только 100 человек, но первые 60 тыс. доз новой вакцины будут выпущены в ближайшее время. После этого «Вектор» приступит к пострегистрационным клиническим исследованиям в разных регионах России. К участию в этих испытаниях привлекут 40 тыс. добровольцев.
На подходе уже и третья вакцина от COVID-19, разработку которой ведет Научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Власти Москвы вводят дистанционное обучение для учеников 6–11 классов, а учеников 1–5 классов вернут за парту. До 19 октября все ученики школ столицы находятся на каникулах.
Мэр Сергей Собянин объяснил это решение тем, что старшеклассники больше подвержены риску заражения коронавирусом. На их долю, по словам Собянина, приходится две трети заболевших детей. В 1–5-е классы в Москве ходят 540 тыс. детей, в 6–11-е классы — 500 тыс.
Кроме того, таким образом власти снизят нагрузку на школы, что позволит соблюдать меры эпидемиологической безопасности — максимально рассредоточить детей внутри зданий и минимизировать контакты между ними.
Одновременно будут приняты меры безопасности и для учителей из групп риска — пожилых или имеющих хронические заболевания. Вместо них уроки в столичных школах временно будут вести студенты и выпускники педагогических вузов. Опытные учителя будут помогать тьюторам и контролировать учебный процесс в дистанционном режиме в качестве старших наставников.