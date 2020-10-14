Навальный назвал оплативших €50 тыс. за его лечение в Берлине

Алексей Навальный (Фото: Николай Титов / Global Look Press)

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который проходил курс лечения в берлинской клинике «Шарите», рассказал, кто оплатил его лечение. Об этом политик написал в Instagram.

По его словам, клиника выставила счет за лечение в размере €49 900. Он, как отметил Навальный, был оплачен в складчину предпринимателем Евгением Чичваркиным, экономистом Сергеем Алексашенко и ИТ-специалистом Романом Ивановым.

Материал дополняется.