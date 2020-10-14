Отравление Навального , 14 окт, 15:23
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Навальный назвал оплативших €50 тыс. за его лечение в Берлине
Алексей Навальный
Российский оппозиционер Алексей Навальный, который проходил курс лечения в берлинской клинике «Шарите», рассказал, кто оплатил его лечение. Об этом политик написал в Instagram.
По его словам, клиника выставила счет за лечение в размере €49 900. Он, как отметил Навальный, был оплачен в складчину предпринимателем Евгением Чичваркиным, экономистом Сергеем Алексашенко и ИТ-специалистом Романом Ивановым.
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