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Власти Москвы пригласят в школы тьюторов из-за ограничений в пандемию

Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Из-за угрозы заражения коронавирусом за пожилых преподавателей и педагогов с хроническими заболеваниями уроки в столичных школах временно будут вести студенты и выпускники педагогических вузов. Об этом в своем блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Через две-три недели в отдельных классах планируется ввести новый формат преподавания — тьюторство», — сообщил он.

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Фото:Dana Kesnerova / Xinhua / ZUMA / ТАСС

По словам Собянина, опытные учителя будут помогать тьюторам и контролировать учебный процесс в дистанционном режиме в качестве старших наставников.

В среду, 14 октября, мэр также сообщил, что учащиеся 1–5 классов вернутся в московские школы после внеплановых каникул с 19 ноября. Старшеклассники (с 6 по 11 класс) же следующие две недели будут учиться дистанционно. Как пояснил Собянин, на школьников этого возраста приходятся две трети заболевших в столице детей, кроме того, более взрослые ученики легче осваивают онлайн-обучение.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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