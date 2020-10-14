Власти Москвы пригласят в школы тьюторов из-за ограничений в пандемию

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Из-за угрозы заражения коронавирусом за пожилых преподавателей и педагогов с хроническими заболеваниями уроки в столичных школах временно будут вести студенты и выпускники педагогических вузов. Об этом в своем блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Через две-три недели в отдельных классах планируется ввести новый формат преподавания — тьюторство», — сообщил он.

По словам Собянина, опытные учителя будут помогать тьюторам и контролировать учебный процесс в дистанционном режиме в качестве старших наставников.

В среду, 14 октября, мэр также сообщил, что учащиеся 1–5 классов вернутся в московские школы после внеплановых каникул с 19 ноября. Старшеклассники (с 6 по 11 класс) же следующие две недели будут учиться дистанционно. Как пояснил Собянин, на школьников этого возраста приходятся две трети заболевших в столице детей, кроме того, более взрослые ученики легче осваивают онлайн-обучение.