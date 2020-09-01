Как прошел День знаний в российских школах на фоне пандемии. Фоторепортаж
Носить маски в школах детям будет необязательно. Такое требование вводится только для работников столовых.
На фото: первый звонок на торжественной линейке в гимназии № 6 в Сочи
Ученикам будут измерять температуру, при малейшем недомогании приходить на занятия нельзя
На фото: первоклассники перед началом первого урока в одной из школ Москвы
Праздничная линейка в московской школе
В новом учебном году ученикам не придется много перемещаться между кабинетами. За каждым классом закрепят свое помещение, а классы отдельных дисциплин будут использоваться с интервалами.
На фото: линейка в одной из школ Набережных Челнов
Школьники и родители перед началом первого урока в Константиновской средней школе в Крыму
Первоклассники на линейке в Омске
Первый урок у первоклассников в школе во Владивостоке
Разметка для соблюдения дистанции на торжественной линейке в школе в Новосибирске.