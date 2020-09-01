Как прошел День знаний в российских школах на фоне пандемии. Фоторепортаж

В школах прошли торжественные линейки, приуроченные к Дню знаний. В Роспотребнадзоре считают, что эпидемиологическая ситуация в стране позволяет вернуться к очной форме обучения. Но из-за пандемии коронавируса привычная школьная жизнь изменится: будут чаще проводить уборку, за каждым классом закрепят свой кабинет, а детям будут измерять температуру. Как родители, школьники и учителя встретили 1 сентября — в фоторепортаже РБК