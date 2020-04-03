Туристические места мира до пандемии и во время. Фоторепортаж

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
В Гидрометцентре предупредили о перепадах температуры в Москве Общество, 13:13 Цена на нефть Brent подскочила на 12% — до $33 Quote, 13:06 Кремль предложил бизнесу без выручки оформить льготные кредиты Бизнес, 13:05 Понимают, только когда приставы приходят: чем опасен правовой нигилизм Pro, 13:04  Путин проведет новое совещание с нефтяниками Политика, 13:00 «Ак Барс» сообщил о планах сохранить основной состав команды Спорт, 12:54 Путин поручил к 1 мая подготовить план развития строительства и ипотеки Недвижимость, 12:52 ВТБ сообщил о мошенничестве со справками о заражении COVID-19 Финансы, 12:50 ЗАГСы Москвы продолжат регистрировать браки в неторжественной обстановке Общество, 12:47 ЦИК отложила более 90 выборов в регионах из-за вируса Политика, 12:45 Туристические места мира до пандемии и во время. Фоторепортаж Общество, 12:40  «Умное» фермерство: как digital проникает в сельское хозяйство РБК и Россельхозбанк, 12:39 Котировки российской нефти вышли из отрицательной зоны Бизнес, 12:34 ФСБ заявила о предотвращении терактов в Ставрополье и ХМАО Общество, 12:32
Пандемия коронавируса ,  
0 

Туристические места мира до пандемии и во время. Фоторепортаж

31 декабря в Китае была зафиксирована вспышка нового коронавируса, который впоследствии получил название COVID-19. По данным на 3 апреля, им заразились более 1 млн человек во всем мире, более 50 тыс. человек умерли. Во многих странах введен режим самоизоляции, закрыто авиасообщение. Как пандемия изменила известные туристические места в разных городах — в фоторепортаже РБК
​Ночной рынок Ратчада, Бангкок, Таиланд
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters
Февраль 2018 года
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters
Апрель 2020 года
Парк Уэно, Токио, Япония
Фото: Issei Kato / Reuters

22 марта 2020 года

Фото: Issei Kato / Reuters
28 марта 2020 года
Центральный рынок Дамаска Сук Аль-Хамидия, Сирия
Фото: Yamam Al Shaar / Reuters

12 марта 2020 года

Фото: Yamam Al Shaar / Reuters

26 марта 2020 года

​Бранденбургские ворота, Берлин, Германия
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters
4 апреля 2018 года
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters
25 марта 2020 года
Вестибюль станции метро в Сан-Паулу, Бразилия
Фото: Amanda Perobelli / Reuters

16 марта 2020 года


 

Фото: Amanda Perobelli / Reuters
24 марта 2020 года
Дубай Молл, Дубай, ОАЭ
Фото: Christopher Pike / Reuters

5 марта 2020 года

Фото: Christopher Pike / Reuters

​23 марта 2020 года

Пуэнте-Нуэво, Малага, Испания
Фото: Jon Nazca / Reuters
13 мая 2017 года
Фото: Jon Nazca / Reuters
22 марта 2020 года
Старый город Ирбиля, Ирак
Фото: Azad Lashkari / Reuters

13 марта 2020 года

Фото: Azad Lashkari / Reuters
14 марта 2020 года
Ж/д станция Кантонмент, Карачи, Пакистан
Фото: Akhtar Soomro / Reuters

15 марта 2020 года

Фото: Akhtar Soomro / Reuters
25 марта 2020 года
Арбат, Москва, Россия
Фото: Андрей Любимов / РБК
19 марта 2020 года
Фото: Андрей Любимов / РБК
30 марта 2020 года
Тематический парк Magic Kingdom, Орландо, Флорида, США
Фото: Gregg Newton / Reuters

15 марта 2020 года

Фото: Gregg Newton / Reuters
16 марта 2020 года
Теги: мультимедиа, коронавирус
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 апреля
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter