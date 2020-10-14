Собянин назвал сроки возвращения младшеклассников в школы

Ученики 1-5 классов вернутся в учебные заведения сразу после двухнедельных каникул, которые закончатся 18 октября. Ученики 6-11 классов будут до 1 ноября обучаться дистанционно

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что ученики 6-11 классов после завершения двухнедельных каникул с 19 октября будут заниматься в дистанционном формате, а ученики 1-5 классов продолжат обучение в традиционном формате.

Старшеклассники будут учиться дистанционно вплоть до 1 ноября, а ученики 1-5 классов с 19 октября вернутся в школы.

Мэр объяснил это решение тем, что старшеклассники больше подвержены риску заражения коронавирусом COVID-19. На их долю, по словам Собянина, приходится две трети заболевших детей. В 1-5 классы в Москве ходят 540 тыс. детей, в 6-11 классы — 500 тыс., уточнил он, добавив, что принимая это решение, власти сущетсвенно уменьшают эпидемио­логическую нагрузку на школы. «Появляется возможность максимально рассредоточить детей внутри зданий и минимизировать контакты между учениками разных классов в рекреациях, столовых и на входах», — сказал Собянин.

Как отметил градоначальник по опыту весенних месяцев городские власти знают, что ученики старших классов достаточно успешно адаптируются к дистанционному формату обучения, а младшим это сделать сложнее. «К тому же родители не могут оставить их один на один с онлайн-платформой, а сами уйти на работу», — объяснил мэр.