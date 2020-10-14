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Собянин назвал сроки возвращения младшеклассников в школы

Ученики 1-5 классов вернутся в учебные заведения сразу после двухнедельных каникул, которые закончатся 18 октября. Ученики 6-11 классов будут до 1 ноября обучаться дистанционно
Фото:Dana Kesnerova / Xinhua / ZUMA / ТАСС
Фото: Dana Kesnerova / Xinhua / ZUMA / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что ученики 6-11 классов после завершения двухнедельных каникул с 19 октября будут заниматься в дистанционном формате, а ученики 1-5 классов продолжат обучение в традиционном формате.

Старшеклассники будут учиться дистанционно вплоть до 1 ноября, а ученики 1-5 классов с 19 октября вернутся в школы.

Мэр объяснил это решение тем, что старшеклассники больше подвержены риску заражения коронавирусом COVID-19. На их долю, по словам Собянина, приходится две трети заболевших детей. В 1-5 классы в Москве ходят 540 тыс. детей, в 6-11 классы — 500 тыс., уточнил он, добавив, что принимая это решение, власти сущетсвенно уменьшают эпидемио­логическую нагрузку на школы. «Появляется возможность максимально рассредоточить детей внутри зданий и минимизировать контакты между учениками разных классов в рекреациях, столовых и на входах», — сказал Собянин.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Как отметил градоначальник по опыту весенних месяцев городские власти знают, что ученики старших классов достаточно успешно адаптируются к дистанционному формату обучения, а младшим это сделать сложнее. «К тому же родители не могут оставить их один на один с онлайн-платформой, а сами уйти на работу», — объяснил мэр.

Собянин подчеркнул, что особая ситуация складывается у пятиклассников, которые первый год обучаются в средней школе и у которых появились новые классные руководители и новые учителя. «Период достаточно стрессовый для ребенка. Поэтому будет лучше, если они тоже вернутся в школу», — считает он.

В связи с вышеизложенным столичные власти приняли еще ряд мер:

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  • Отмена работы учреждений дополнительного образования и кружков, находящихся в ведении правительства Москвы, с 19 октября по 1 ноября.
  • Разблокировка транспортных карт учеников 1-5 классов. Бесплатный проезд старшеклассников будет по-прежнему заблокирован.
  • Введение нового формата преподавания — тьюторства, для ее реализации задействуют студентов. Оно поможет лучше защитить от угрозы заражения коронавирусом учителей старшего возраста и педагогов, страдающих хроническими заболеваниями. Тьюторство будет введено через две-три недели в отдельных классах.
  • Рекомендация негосударственным образовательным организациям принять аналогичные решения в.колах и учреждениях дополнительного образования, находящихся в их ведении.

Сергей Собянин объявил о двухнедельных каникулах в московских школах 28 сентября. Согласно модульной системе, они должны были пройти с 5 по 11 октября, однако продлились еще на неделю, до 18 октября. В этот период также приостановили работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы. Детские сады продолжили работать.

Минпросвещения назвало провокацией данные о переводе школ на удаленку
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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

В столичном департаменте образования сообщали, что учителей из группы риска по коронавирусу (те, у кого есть хронические заболевания, и в возрасте старше 65 лет) могут перевести на домашний режим работы. Власти Москвы говорили, что эти учителя могут быть переведены на удаленку не только на время, но и после двухнедельных каникул. Вместо них для проведения очных занятий в школы могут пригласить выпускников и студентов старших курсов педагогических вузов, а сами учителя станут тьюторами, отмечали в департаменте.

Автор
Михаил Юшков
Москва школы Сергей Собянин
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