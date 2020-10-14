Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 77,28 (-0,01) Инвестиции, 13:29
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 90,71 (-0,37) Инвестиции, 13:29
Театр Ермоловой закрылся на карантин из-за коронавируса Общество, 17:30 Успешные предприниматели из малого бизнеса — о преодолении гравитации РБК и Райффайзенбанк, 17:22 Этап серии Гран-при по фигурному катанию в Канаде отменили из-за COVID-19 Спорт, 17:19 Голикова назвала ситуацию с COVID-19 в России не требующей ограничений Политика, 17:12 В преддверии IPO ретейлер Ozon продал свой единственный собственный склад Бизнес, 17:05 В Киргизии заявили о неизменности соглашения с Россией по военной базе Политика, 17:04 АТОР назвала самые популярные у россиян направления в новогодние каникулы Бизнес, 17:04 Азербайджан пообещал разорвать отношения с признавшими Карабах странами Политика, 17:01 Призер Олимпиады возглавила Фонд спортивной солидарности Белоруссии Спорт, 16:54 Транспортный налог — 2020: когда платить и как получить скидку Авто, 16:54 Деньги на колесах: как бизнес становится мобильным и как это сделать РБК и VW коммерческие автомобили, 16:51 Apple убрала наушники и зарядки из коробок с iPhone Стиль, 16:50 Путин поддержал продление выдачи льготной ипотеки до июля 2021 года Недвижимость, 16:42 Голикова назвала сроки клинических испытаний третьей вакцины от COVID-19 Общество, 16:41
Пандемия коронавируса ,  
0 

АТОР назвала самые популярные у россиян направления в новогодние каникулы

Среди российских регионов лидером бронирования стал Краснодарский край, из зарубежных вариантов россияне отдали предпочтение Турции. Наиболее дорогостоящие варианты туров уже раскуплены, сообщила глава ассоциации
Фото:Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Самым востребованным направлением для предстоящего новогоднего отдыха у россиян стал Краснодарский край. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, также большой спрос наблюдается на поездки в Санкт-Петербург, Москву, Крым, Турцию и Ставропольский край.

По словам Ломидзе, объем продаж на новогодние каникулы пока не позволяет сформировать окончательную картину. «Выстраивая этот рейтинг, мы опирались на количество запросов, на прогнозы самих туроператоров и на те цены, которые выставлены перечисленными городами и регионами», — пояснила глава АТОР (цитата по «Интерфаксу»).

Жители России приобрели туры с кешбэком на ₽1,4 млрд
Бизнес
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Она сообщила, что новогодние туры пользуются спросом у россиян, несмотря на опасения, что наступит еще одна волна пандемии. «Есть интерес к новогодним турам — VIP-размещение и дорогостоящие варианты уже раскуплены», — отметила Ломидзе.

Глава АТОР напомнила, что среди других доступных зарубежных направлений, помимо Турции, есть Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Белоруссия, Казахстан, Великобритания и Швейцария. Но о потоке российских туристов в эти страны говорить не приходится в силу разных ограничений, включая нехватку и дороговизну авиарейсов.

По мнению Ломидзе, продажи оживятся после старта второго тура программы кешбэка, учитывая то, что эта она стала значительно более лояльна к потребителям.

Читайте на РБК Pro
Дешевая стратегия: как знаменитый дискаунтер Lidl завоевывал Европу «Грабеж средь бела дня»: как изменились запросы студентов MBA — Bloomberg Как бизнесмены в России лично отвечают по долгам контролируемых ими фирм Глава Lamoda Джери Калмис — РБК Pro: «Традиционной торговли больше нет»

Власти Таиланда одобрили долгосрочные туристические визы
Общество
Фото:Allison Joyce / Getty Images

О программе туристического кешбэка правительство объявило в конце июля. В зависимости от стоимости поездки россияне могли вернуть от 5 до 15 тыс. руб. за нее. Получить кешбэк можно было, купив тур в период с 20 по 28 августа и оплатив его по карте «Мир». После этого туроператоры обратились к властям с просьбой продлить программу для сохранения рабочих мест в отрасли в низкий сезон.

В начале октября премьер-министр Михаил Мишустин принял решение продлить программу. Туры и проживание с кешбэком на новых условиях можно будет приобрести в период с 15 октября по 5 декабря 2020 года, а поездки по этой программе можно будет осуществлять вплоть до 10 января 2021 года.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор
Михаил Юшков
АТОР Майя Ломидзе туризм россияне
Материалы по теме
Закрытые границы не оправдали планы властей Камчатки по туристам
Бизнес
Ростуризм назвал сроки второго этапа продажи туров с кешбэком
Общество
Туристы купили туры по программе с кешбэком на 500 млн руб.
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter