АТОР назвала самые популярные у россиян направления в новогодние каникулы

Среди российских регионов лидером бронирования стал Краснодарский край, из зарубежных вариантов россияне отдали предпочтение Турции. Наиболее дорогостоящие варианты туров уже раскуплены, сообщила глава ассоциации

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Самым востребованным направлением для предстоящего новогоднего отдыха у россиян стал Краснодарский край. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, также большой спрос наблюдается на поездки в Санкт-Петербург, Москву, Крым, Турцию и Ставропольский край.

По словам Ломидзе, объем продаж на новогодние каникулы пока не позволяет сформировать окончательную картину. «Выстраивая этот рейтинг, мы опирались на количество запросов, на прогнозы самих туроператоров и на те цены, которые выставлены перечисленными городами и регионами», — пояснила глава АТОР (цитата по «Интерфаксу»).

Она сообщила, что новогодние туры пользуются спросом у россиян, несмотря на опасения, что наступит еще одна волна пандемии. «Есть интерес к новогодним турам — VIP-размещение и дорогостоящие варианты уже раскуплены», — отметила Ломидзе.