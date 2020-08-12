Что случилось за день. Главные новости РБК

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Литва выдвинула Белоруссии ультиматум

Власти Литвы, Латвии и Польши готовы выступить посредниками в белорусском кризисе, чтобы остановить насилие против граждан Белоруссии, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает Reuters.