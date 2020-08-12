Что случилось за день. Главные новости РБК

Ультиматум Литвы Белоруссии из-за продолжающегося насилия; когда начнут выпускать отечественную вакцину от COVID-19; куда полетят первые рейсы из Казахстана; где находится Михаил Ефремов; главные новости — в обзоре РБК
Литва выдвинула Белоруссии ультиматум
Власти Литвы, Латвии и Польши готовы выступить посредниками в белорусском кризисе, чтобы остановить насилие против граждан Белоруссии, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает Reuters.
По словам Науседы, посредничеству должно предшествовать принятие белорусскими властями плана из трех пунктов: отказ от применения насилия в отношении граждан; освобождение задержанных; возобновление властями диалога с гражданским обществом. В случае отказа, как заявил Науседа, в отношении Минска могут быть введены санкции.
Жители Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков. Одной из самых распространенных форм стали женские «цепочки солидарности». Они состоялись в Минске, Гродно, Гомеле, Витебске и других городах страны. В Минске колонна женщин прошла по улицам, ее участницы возложили цветы к месту гибели демонстранта, который погиб вблизи станции метро «Пушкинская» 10 августа.
Российский музыкант и дирижер, народный артист СССР Владимир Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины, которым его наградил президент Белоруссии Александр Лукашенко в 2014 году, из-за «крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране». Об этом Спиваков заявил в своем обращении к Лукашенко, его опубликовала «Новая газета».
Первые партии вакцины от COVID-19 появятся через две недели
Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что первые партии отечественной вакцины против коронавируса будут выпущены уже в течение двух недель.
Вакцина «будет поступать для [вакцинации] медиков групп риска», заявил Мурашко. Он также назвал «безосновательными» высказываемые за рубежом сомнения в эффективности и безопасности российской вакцины от COVID-19, объяснив их тем, что они чувствуют «конкурентные преимущества российского препарата».
Директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, что ранее показанная на фото Минздрава вакцина в двух емкостях с синей и красной крышками будет вводиться в два этапа. «Под синей и красной крышками содержится один и тот же ген, который кодирует белок коронавируса, но под синей крышкой ДНК покрыта белком аденовируса 26-го, а под красной — белком аденовируса 5-го», — пояснил он.
После того как президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, французская газета Liberation поставила на свою обложку его фото в смокинге и со шприцем в правой руке. Материал, который сопровождает изображение, посвящен вакцине от коронавируса и называется «Завтра не умрет никогда» — как и фильм про британского спецагента Джеймса Бонда, вышедший на экраны в 1997 году. На обложке фильма Бонд был одет в смокинг и держал в руке пистолет.
Рейсы в Россию возобновятся в случае согласия Москвы. Также Казахстан рассчитывает, что авиасообщение восстановится с Белоруссией, Украиной, Германией и ОАЭ.
Власти Казахстана приняли решение с 17 августа начать поэтапное возобновление международных полетов в семь стран, включая Россию. Об этом сообщает Комитет гражданской авиации республики. В сообщении ведомства отдельно отмечено, что для полетов в Россию необходимо разрешение Москвы.
Помимо России Казахстан планирует возобновить перелеты в Белоруссию, Украину, Германию, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет.
Эти страны поддерживают возобновление воздушного сообщения с Казахстаном при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, уточняет комитет. К ним относятся измерение температуры, соблюдение социальной дистанции, масочный режим, ПЦР-тестирование и другие меры.
У Михаила Ефремова диагностировали инсульт
В то время как адвокаты актера заявляют, что он с инсультом лежит в Боткинской больнице Москвы, в самом медучреждении это отрицают.
По словам адвоката актера Эльмана Пашаева, врачи в столичной Боткинской больнице подтвердили, что у Ефремова произошел инсульт. По его словам, в палату к актеру его не пускают.
Однако в самой больнице сообщили РБК, что актер Михаил Ефремов, обвиняемый в ДТП со смертельным исходом, не находится в этом медучреждении.
Но другой адвокат Ефремова, Елизавета Шаргородская в разговоре с РБК заявила, что сообщение Боткинской больницы об отсутствии актера среди госпитализированных является ошибкой. «Это ошибка, потому что Ефремов точно находится у них, и об этом знает суд, ведь он перенес сегодня рассмотрение дела», — заявила она.