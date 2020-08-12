Адвокат назвала ошибкой сообщение больницы о Ефремове

Елизавета Шаргородская (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Адвокат Михаила Ефремова Елизавета Шаргородская в разговоре с РБК заявила, что сообщение Боткинской больницы об отсутствии актера среди госпитализированных является ошибкой.

«Это ошибка, потому что Ефремов точно находится у них, и об этом знает суд, ведь он перенес сегодня рассмотрение дела», — заявила она.

Другой адвокат Ефремова, Эльман Пашаев, также заявил РБК, что актер в данный момент госпитализирован в Боткинскую больницу. «Он в больнице, это точно», — сказал Пашаев.

Ранее в Боткинской больнице РБК сообщили, что Ефремова у них нет.