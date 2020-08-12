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Liberation поставила на обложку фото Путина в смокинге и со шприцем

Фото: Libération
Фото: Libération

Французская газета Liberation поставила на свою обложку фото президента России Владимира Путина в смокинге и со шприцем в правой руке.

Материал, который сопровождает изображение, посвящен вакцине от коронавируса и называется «Завтра не умрет никогда». Точно также был озаглавлен фильм про британского спецагента Джеймса Бонда, вышедший на экраны в 1997 году. На обложке фильма Бонд был одет в смокинг и держал в руке пистолет.

Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса в России
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Владимир Путин во время посещения многопрофильного медицинского центра &laquo;Новомосковский&raquo;, куда госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19

Накануне российский президент объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, которую создали отечественные специалисты. По его словам, препарат показал эффективность и безопасность. В числе добровольцев, на которых проверяли средство, была дочь Путина.

Минздрав уточнил, что речь идет о «Гам-КОВИД-Вак» — векторной двухкомпонентной вакцине на основе аденовируса человека, ее разработал НИЦЭМ имени Н.Ф.Гамалеи. Препарат не содержит компонентов коронавируса. Длительный иммунитет до двух лет вакцина дает при двукратной схеме введения.

В центре Гамалеи оценили взаимовлияние вакцин от коронавируса и гриппа
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Фото: АГН «Москва»

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что у него есть «серьезные сомнения» в том, что россияне действительно смогли доказать безопасность и эффективность новой вакцины. Он отметил, что разработать средство и подтвердить, что его можно безопасно использовать, — это две разные вещи.

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ответ сообщил, что зарубежные коллеги делают подобные заявления, чувствуя конкуренцию со стороны России. «Эта (российская) вакцина как платформа достаточно хорошо известна и изучена», — указал он.

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Источник: JHU
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Теги: Владимир Путин, коронавирус, обложка, вакцина
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