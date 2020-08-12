Liberation поставила на обложку фото Путина в смокинге и со шприцем

Фото: Libération

Французская газета Liberation поставила на свою обложку фото президента России Владимира Путина в смокинге и со шприцем в правой руке.

Материал, который сопровождает изображение, посвящен вакцине от коронавируса и называется «Завтра не умрет никогда». Точно также был озаглавлен фильм про британского спецагента Джеймса Бонда, вышедший на экраны в 1997 году. На обложке фильма Бонд был одет в смокинг и держал в руке пистолет.

Накануне российский президент объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, которую создали отечественные специалисты. По его словам, препарат показал эффективность и безопасность. В числе добровольцев, на которых проверяли средство, была дочь Путина.

Минздрав уточнил, что речь идет о «Гам-КОВИД-Вак» — векторной двухкомпонентной вакцине на основе аденовируса человека, ее разработал НИЦЭМ имени Н.Ф.Гамалеи. Препарат не содержит компонентов коронавируса. Длительный иммунитет до двух лет вакцина дает при двукратной схеме введения.