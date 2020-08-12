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Адвокат Ефремова заявил об инсульте у актера

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По словам Эльмана Пашаева, состояние госпитализированного оценивается врачами как средней тяжести, угрозы жизни Михаила Ефремова нет
Михаил Ефремов (в центре)
Михаил Ефремов (в центре) (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Врачи в столичной Боткинской больнице подтвердили, что у Михаила Ефремова произошел инсульт. Об этом заявил адвокат актера Пашаев.

Пашаев также сообщил, что находится в Боткинской больнице и в палату к Ефремову его не пускают.«Документов я пока не получил, но со слов врача у него инсульт и состояние средней тяжести», — заявил он РБК.

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11 августа Ефремову, которого обвиняют в ДТП со смертельным исходом, стало плохо во время заседания суда по этому делу, после чего он был на скорой помощи отправлен в больницу. Затем в Боткинской больнице сообщили, что состояние Ефремова оценивается как тяжелое.

Сегодня оператор контакт-центра больницы заявил ТАСС, что Ефремов не числится среди пациентов клиники. 

Появилось видео госпитализации Ефремова из суда с подозрением на инсульт
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Адвокат Ефремова Елизавета Шаргородская во вторник сообщила РБК, что Ефремова увезли в реанимацию с подозрением на инсульт. «В больницу нас не пустили, потому что там карантин. Стало плохо ему еще вчера, вчера он от госпитализации отказался», — уточнила она.

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В начале июня на Садовом кольце в Москве Ефремов не справился с управлением, его внедорожник вылетел на встречную полосу и врезался в автофургон, за рулем которой находился 57-летний сотрудник службы доставки Сергей Захаров. Мужчина умер в больнице на следующее утро.

Медицинское освидетельствование показало, что актер был пьян, также в его крови нашли следы кокаина и каннабиноидов. Суд назначил актеру домашний арест. Несмотря на слова о признании вины в июне, на суде 5 августа Ефремов заявил, что не признает своей вины, поскольку не помнит события того вечера.

Авторы: Евгений Калюков, Роман Кирьянов
Теги: Михаил Ефремов, авария, инсульт
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