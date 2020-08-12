Адвокат Ефремова заявил об инсульте у актера

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По словам Эльмана Пашаева, состояние госпитализированного оценивается врачами как средней тяжести, угрозы жизни Михаила Ефремова нет

Михаил Ефремов (в центре) (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Врачи в столичной Боткинской больнице подтвердили, что у Михаила Ефремова произошел инсульт. Об этом заявил адвокат актера Пашаев.

Пашаев также сообщил, что находится в Боткинской больнице и в палату к Ефремову его не пускают.«Документов я пока не получил, но со слов врача у него инсульт и состояние средней тяжести», — заявил он РБК.

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11 августа Ефремову, которого обвиняют в ДТП со смертельным исходом, стало плохо во время заседания суда по этому делу, после чего он был на скорой помощи отправлен в больницу. Затем в Боткинской больнице сообщили, что состояние Ефремова оценивается как тяжелое.

Сегодня оператор контакт-центра больницы заявил ТАСС, что Ефремов не числится среди пациентов клиники.