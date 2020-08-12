Минздрав назвал сроки выпуска первых партий вакцины от COVID-19

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Первые партии отечественной вакцины против коронавируса будут выпущены в течение двух недель. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на брифинге, посвященном первой зарегистрированной вакцине от новой коронавирусной инфекции COVID-19, передает корреспондент РБК.

«В течение двух недель будут выпущены первые упаковки лекарственного препарата, будут поступать для [вакцинации] медиков групп риска», — сказал министр.

Мурашко отметил, что производство отечественной вакцины от коронавируса будет ориентировано в первую очередь на внутренний рынок.

Кроме того, министр отметил, что вакцинация будет добровольной. Те, кто согласится сделать прививку, смогут фиксировать свое самочувствие в специальном приложении, которое еще разрабатывают.