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Минздрав назвал сроки выпуска первых партий вакцины от COVID-19

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Первые партии отечественной вакцины против коронавируса будут выпущены в течение двух недель. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на брифинге, посвященном первой зарегистрированной вакцине от новой коронавирусной инфекции COVID-19, передает корреспондент РБК.

«В течение двух недель будут выпущены первые упаковки лекарственного препарата, будут поступать для [вакцинации] медиков групп риска», — сказал министр.

Мурашко отметил, что производство отечественной вакцины от коронавируса будет ориентировано в первую очередь на внутренний рынок.

Кроме того, министр отметил, что вакцинация будет добровольной. Те, кто согласится сделать прививку, смогут фиксировать свое самочувствие в специальном приложении, которое еще разрабатывают.

Главный инфекционист США усомнился в безопасности российской вакцины
Общество
Энтони Фаучи

Ранее Мурашко доложил президенту России Владимиру Путину, что отечественная вакцина от коронавируса имеет высокую эффективность и безопасность. «У всех добровольцев выработались высокие титры антител COVID-19. При этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации», — уточнил глава Минздрава.

Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса 11 августа. Он отметил, что одна из его дочерей была добровольцем, которому ввели вакцину еще до ее регистрации.

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В ВОЗ заявили, что ждут возможности проанализировать информацию об испытаниях российской вакцины. При этом главный инфекционист США Энтони Фаучи усомнился, что российские ученые убедились в безопасности препарата для пациентов. Разработать вакцину и подтвердить ее безопасность — это две разные вещи, указал он.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Материал дополняется.

Авторы: Егор Губернаторов, Анастасия Куц
Теги: коронавирус, вакцина, Минздрав
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