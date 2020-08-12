Глава Центра Гамалеи сообщил о порядке введения вакцины от коронавируса

Фото: АГН «Москва»

Вакцина от коронавируса, которая содержится в двух емкостях с синей и красной крышкой, будет вводится пациентам в два этапа. Об этом сообщил директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург на брифинге, который посвящен первой зарегистрированной вакцине от новой коронавирусной инфекции, передает корреспондент РБК.

Ранее Минздрав показал фото вакцины от коронавируса, на котором видно, что препарат находится в двух емкостях — с синей и красной крышкой.

«Под синей и красной крышкой содержится один и тот же ген, который кодирует белок коронавируса, но под синей крышкой ДНК покрыта белком аденовируса 26-го, а под красной — белком аденовируса 5-го», — пояснил Гинцбург. Он уточнил, что сначала вводится препарат из банки с синей крышкой, через три недели — с красной.

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