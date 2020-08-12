В Боткинской больнице заявили об отсутствии Ефремова среди пациентов
Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в ДТП со смертельным исходом, не находится в Боткинской больнице, сообщили РБК в медучреждении.
«Нет такого человека у нас», — сказали в больнице. Накануне там также сообщили РБК, что такого пациента в медучреждении нет.
Однако адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что Ефремов пределы больницы не покидал. «Он в больнице, это точно», — сказал он РБК.
Бригада скорой помощи забрала Михаила Ефремова прямо из здания суда 11 августа. Его госпитализировали в реанимационное отделение Боткинской больницы, сообщало «РИА Новости». Эльман Пашаев позднее рассказал РБК, что у актера случился инсульт.