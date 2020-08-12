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Авария с участием Ефремова ,  
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В Боткинской больнице заявили об отсутствии Ефремова среди пациентов

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в ДТП со смертельным исходом, не находится в Боткинской больнице, сообщили РБК в медучреждении.

«Нет такого человека у нас», — сказали в больнице. Накануне там также сообщили РБК, что такого пациента в медучреждении нет.

Однако адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что Ефремов пределы больницы не покидал. «Он в больнице, это точно», — сказал он РБК.

Бригада скорой помощи забрала Михаила Ефремова прямо из здания суда 11 августа. Его госпитализировали в реанимационное отделение Боткинской больницы, сообщало «РИА Новости». Эльман Пашаев позднее рассказал РБК, что у актера случился инсульт.

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<p>Михаил Ефремов</p>

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве произошло ДТП с участием актера. По данным следствия, Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель Сергей Захаров умер в больнице от полученных травм на следующий день.

Сейчас артисту предъявлено обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека).

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Теги: Михаил Ефремов, авария, госпитализация, новости
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