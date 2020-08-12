Пандемия коронавируса , 12 авг, 14:32
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Казахстан решил возобновить авиасообщение с Россией и еще шестью странами
Однако «для выполнения полетов в Россию требуется разрешение с российской стороны»
Власти Казахстана приняли решение с 17 августа начать поэтапное возобновление международных полетов в семь стран, включая Россию. Об этом сообщает Комитет гражданской авиации республики.
Помимо России, Казахстан планирует возобновить перелеты в Белоруссию, Украину, Германию, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет.
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