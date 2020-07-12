Что произошло за выходные. Главные новости РБК

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В Хабаровске прошли акции в поддержку Фургала, в России завершились испытания вакцины от COVID-19, Генпрокуратура назвала причину гибели группы Дятлова, Трамп признал кибератаку на «фабрику троллей». Главные новости — в обзоре РБК

Жители Хабаровска трижды вышли на шествия в поддержку Фургала

Жители Хабаровска 11 июля устроили шествие в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала. Они скандировали: «Свободу Фургалу!», «Уходи, Москва» и другие лозунги. Подобные акции прошли в Комсомольске-на-Амуре, а также в городах Снежный, Эльбан и Солнечный.

По данным МВД, в Хабаровске в шествии приняли участие 10–12 тыс. человек. Местные СМИ сообщали, что на митинг пришли от 5 тыс. до 35 тыс. жителей города. МВД считает, что за организацию акции отвечала «команда Фургала». В ЛДПР, членом которой является губернатор края, отрицали причастность к митингу.

Пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко указывала, что акция была стихийной, а информация о ней расходилась в соцсетях. Она также вела трансляцию с места событий в Instagram, после чего ей позвонили «с требованием прекратить все это» и угрожали уголовным делом за призыв к несанкционированным митингам.

12 июля в первой половине дня в Хабаровске акции протеста возобновились. На этот раз участников митингов было меньше, чем накануне. Днем они разошлись, но к 21:00 по местному времени горожане вновь собрались в центре города и устроили шествие, в котором участвовали более 1 тыс. человек. Акцию они пообещали продолжить на следующий день.

Фургала задержали утром 9 июля и доставили в Москву. Ему предъявили обвинения в покушении на убийства и организации убийств бизнесменов. Губернатор отрицает свою вину. Басманный суд поместил его под стражу до 9 сентября.

Ученые завершили испытания российской вакцины от COVID-19

В Сеченовском университете успешно завершились испытания на добровольцах вакцины против коронавируса COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Они начались 17 июня.