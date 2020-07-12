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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

В Хабаровске прошли акции в поддержку Фургала, в России завершились испытания вакцины от COVID-19, Генпрокуратура назвала причину гибели группы Дятлова, Трамп признал кибератаку на «фабрику троллей». Главные новости — в обзоре РБК

Жители Хабаровска трижды вышли на шествия в поддержку Фургала

Жители Хабаровска 11 июля устроили шествие в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала. Они скандировали: «Свободу Фургалу!», «Уходи, Москва» и другие лозунги. Подобные акции прошли в Комсомольске-на-Амуре, а также в городах Снежный, Эльбан и Солнечный.

  • По данным МВД, в Хабаровске в шествии приняли участие 10–12 тыс. человек. Местные СМИ сообщали, что на митинг пришли от 5 тыс. до 35 тыс. жителей города. МВД считает, что за организацию акции отвечала «команда Фургала». В ЛДПР, членом которой является губернатор края, отрицали причастность к митингу.
  • Пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко указывала, что акция была стихийной, а информация о ней расходилась в соцсетях. Она также вела трансляцию с места событий в Instagram, после чего ей позвонили «с требованием прекратить все это» и угрожали уголовным делом за призыв к несанкционированным митингам.
  • 12 июля в первой половине дня в Хабаровске акции протеста возобновились. На этот раз участников митингов было меньше, чем накануне. Днем они разошлись, но к 21:00 по местному времени горожане вновь собрались в центре города и устроили шествие, в котором участвовали более 1 тыс. человек. Акцию они пообещали продолжить на следующий день.
  • Фургала задержали утром 9 июля и доставили в Москву. Ему предъявили обвинения в покушении на убийства и организации убийств бизнесменов. Губернатор отрицает свою вину. Басманный суд поместил его под стражу до 9 сентября.

Ученые завершили испытания российской вакцины от COVID-19

В Сеченовском университете успешно завершились испытания на добровольцах вакцины против коронавируса COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Они начались 17 июня.

  • На этом этапе исследователи должны были доказать безопасность вакцины для организма человека. Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний университета Александр Лукашев отметил, что по безопасности нынешняя вакцина соответствует уже представленным на рынке.
  • Добровольцев разделили на две группы: первая получила одну дозу вакцины, вторая — две. Их также изолировали, чтобы не допустить инфицирования. Ни у кого из добровольцев не было негативных реакций, кроме повышения температуры в первые дни, добавил Лукашев.
  • Директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович поясняла, что на этапе, когда проверяется влияние препарата на здорового человека, его не заражают коронавирусом.
  • На следующей стадии испытаний вакцину будут тестировать на разных людях, в том числе на тех, у кого есть хронические заболевания. По словам Попович, тогда им вводят плацебо и вакцину, а после этого уже заражают коронавирусом. Длительные последствия от использования средства оцениваются на заключительном этапе испытаний вакцины.

Генпрокуратура назвала причины гибели группы Дятлова

Одной из причин гибели группы туристов, участвовавшей в походе под руководством Игоря Дятлова на Северном Урале в 1959 году, стал сход лавины, сообщил заместитель начальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.

  • Когда лавина начала сходить, туристы покинули палатку и отошли от нее на 50 м к каменной гряде, что, по словам Курьякова, было правильным решением.

  • Однако, развернувшись, они не смогли увидеть палатку, поскольку видимость составляла всего 16 м. «Шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было», — заключил Курьяков. В итоге Генпрокуратура назвала дело закрытым.

  • Тренер Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев согласился, что лавина — наиболее реальная причина случившегося. Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн тоже считает, что первоначальной причиной гибели туристов стала, скорее всего, лавина, хотя версия Генпрокуратуры не кажется ему окончательной.

Трамп подтвердил кибератаку США на российскую «фабрику троллей»

Президент США Дональд Трамп поручил начать кибератаку на российское Агентство интернет-исследований (также известное как «фабрика троллей), сообщил взявший у него интервью обозреватель The Washington Post (WP) Марк Тиссен.

  • Эту кибератаку Трамп назвал частью политики противостояния России. Свое решение он обосновал данными, которые ему предоставили разведывательные службы о вмешательстве России в выборы в США, и заявил, что государству удалось «остановить это».
  • По словам президента США, его предшественник Барак Обама «еще до выборов знал о манипуляциях России», но ничего не сделал, потому что думал, что на выборах победит Хиллари Клинтон — кандидат от Демократической партии, членом которой является сам Обама.
  • Во время промежуточных выборов в 2018-м WP сообщала, что военные США заблокировали Агентству интернет-исследований доступ в интернет, так как оно «стремилось посеять раздор между американцами». Газета писала, что сбой был 6 ноября, когда проходило голосование, и на следующий день.
  • Прокурор Роберт Мюллер, расследуя данные о вмешательстве России в выборы президента США, предъявил обвинения Агентству интернет-исследований, которое американские власти связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Сам Пригожин отрицал свою связь с агентством.
Автор: Гаяна Демурина
Теги: главные новости, последние новости
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