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Дело губернатора Фургала ,  
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МВД назвало организаторов и численность митингов из-за Фургала

По данным ведомства, в них приняли участие от 10 тыс. до 12 тыс. человек, а организатором выступила «команда Фургала». Пресс-секретарь главы региона говорила, что у акции не было организаторов
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС

По оценкам управления МВД по Хабаровскому краю, в несанкционированных акциях в поддержку губернатора региона Сергея Фургала, прошедших в регионе, приняли участие от 10 тыс. до 12 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В заявлении МВД также говорится, что мероприятия были организованы «командой С.И.Фургала».

Пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко ранее сообщила РБК, что это была стихийная акция поддержки, у которой не было организатора или лидера и информация о ней расходилась в социальных сетях. Она рассказала, что утром площадь Ленина в городе была огорожена из-за обработки в связи с пандемией коронавируса, однако вскоре демонстранты прорвали заграждение и двинулись от площади по центральным улицам города.

Позднее Томченко сказала РБК, что в краевой администрации видели формулировку полиции о «команде Фургала».

Митинг в поддержку Фургала в Хабаровске. Фотогалерея
Фотогалерея 

В Telegram-канале ЛДПР говорится, что партия не организовывала несанкционированных акций в Хабаровском крае. «Мы готовы к дискуссии и любым обсуждениям, но не к уличным несанкционированным действиям», — заверили депутаты.

Митинги и шествия прошли 11 июля в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и других городах. СМИ сообщали, что только в Хабаровске, по разным оценкам, в них приняли участие от 5 тыс. до 35 тыс. человек. Томченко ранее в разговоре с РБК оценила число участников акции в городе в 20 тыс.

Пресс-секретарь Фургала объяснила выход к протестующим в Хабаровске
Политика

Аналогичная акция прошла в Комсомольске-на-Амуре, в ней, по данным портала dvhab.ru, приняли участие около 1 тыс. человек. Стихийные митинги состоялись также в Снежном, Эльбане и Солнечном.

Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края в 2018 году, представляя ЛДПР и победив во втором туре выборов кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта. 9 июля его задержали в Хабаровске и доставили в Москву. Басманный суд арестовал губернатора на два месяца, заседание проходило в закрытом режиме. Следствие считает, что он причастен к организации убийств и покушений на бизнесменов в 2004–2005 годах. По данным источников РБК, речь идет об убийствах предпринимателей Олега Булатова и Евгения Зори. Фургал не признает вину.

Авторы: Наталия Анисимова, Майя Бобенко
Теги: Хабаровский край, Сергей Фургал
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