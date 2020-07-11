МВД назвало организаторов и численность митингов из-за Фургала
По оценкам управления МВД по Хабаровскому краю, в несанкционированных акциях в поддержку губернатора региона Сергея Фургала, прошедших в регионе, приняли участие от 10 тыс. до 12 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В заявлении МВД также говорится, что мероприятия были организованы «командой С.И.Фургала».
Пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко ранее сообщила РБК, что это была стихийная акция поддержки, у которой не было организатора или лидера и информация о ней расходилась в социальных сетях. Она рассказала, что утром площадь Ленина в городе была огорожена из-за обработки в связи с пандемией коронавируса, однако вскоре демонстранты прорвали заграждение и двинулись от площади по центральным улицам города.
Позднее Томченко сказала РБК, что в краевой администрации видели формулировку полиции о «команде Фургала».