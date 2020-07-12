Врачи исключили заражение добровольцев коронавирусом для проверки вакцины

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Российских добровольцев, на которых испытывают вакцину от COVID-19, не будут заражать коронавирусом, чтобы проверить эффективность препарата. Об этом заявили опрошенные РБК вирусологи.

«Заражать добровольцев никто не будет», — отметил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он пояснил, что сейчас проходит первый этап испытаний, основная цель которого — доказать безопасность вакцины для человека, а также проверить ее способность вызывать образование антител в крови.

Директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович уточнила в беседе с РБК, что всего существует три этапа исследований вакцины, на первом из которых нет необходимости заражать добровольцев, так как проверяется влияние препарата на здорового человека.

Во время второй стадии вакцину будут тестировать на «разных людях», в том числе на пациентах с хроническими заболеваниями, а на третьем ученые оценят длительные последствия использования средства. «На втором этапе, по-хорошему, вводят вакцину и вводят плацебо. И заражают после этого коронавирусом, смотрят, как реагируют одна и вторая группы», — добавила Попович.