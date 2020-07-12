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Врачи исключили заражение добровольцев коронавирусом для проверки вакцины

Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Российских добровольцев, на которых испытывают вакцину от COVID-19, не будут заражать коронавирусом, чтобы проверить эффективность препарата. Об этом заявили опрошенные РБК вирусологи.

«Заражать добровольцев никто не будет», — отметил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он пояснил, что сейчас проходит первый этап испытаний, основная цель которого — доказать безопасность вакцины для человека, а также проверить ее способность вызывать образование антител в крови.

Ученые завершили испытания российской вакцины от COVID-19
Общество
Фото: Первый МГМУ им.И.М.Сеченова / ТАСС

Директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович уточнила в беседе с РБК, что всего существует три этапа исследований вакцины, на первом из которых нет необходимости заражать добровольцев, так как проверяется влияние препарата на здорового человека.

Во время второй стадии вакцину будут тестировать на «разных людях», в том числе на пациентах с хроническими заболеваниями, а на третьем ученые оценят длительные последствия использования средства. «На втором этапе, по-хорошему, вводят вакцину и вводят плацебо. И заражают после этого коронавирусом, смотрят, как реагируют одна и вторая группы», — добавила Попович.

По словам Альштейна, главная цель первого этапа уже достигнута, так как врачи не зафиксировали побочных эффектов от вакцины. Осталось подтвердить образование антител в крови добровольцев. По мнению специалиста, врачи закончат испытания к началу августа. В то же время Попович предупредила, что если вакцина не вызвала негативных последствий у здоровых людей, это еще не доказывает однозначно ее безопасность. «Никто не знает, как будут реагировать разные организмы на эту вакцину», — сказала она.

Врач сообщил о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19
Общество
Фото: Минобороны РФ

Вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев сообщил РБК, что для оценки эффективности вакцины необходимо привить большее число испытуемых и исследование может занять 3-4 месяца. «Нужно пройти все этапы, посмотреть на эффективность и безопасность. Без этого никуда. Уже на конечном этапе разрешают выходить на производство, но там тоже какое-то время, это не очень быстрый процесс», — отметил он.

Альштейн добавил, что создатели вакцины уже должны закладывать ее производство. «В противном случае процесс производства будет проходить долго, с большой задержкой», — сказал он.

Ранее стало известно об успешном завершении исследований безопасности вакцины от коронавируса, разработанной Центром Гамалеи. «Она соответствует безопасности тех вакцин, которые сейчас присутствуют на рынке», — сообщил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, проводившего испытания, Александр Лукашев.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» успешно завершил доклинические исследования вакцины от коронавируса. Исследования на людях центр начнет с 15 июля.

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Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, новости, вакцина
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