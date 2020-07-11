Трамп подтвердил кибератаку США на российскую «фабрику троллей»

Президент США Дональд Трамп в 2018 году дал указание начать кибератаку против российского Агентства интернет-исследований (более известного как «фабрика троллей»). Об этом в своей колонке сообщил обозреватель The Washington Post Марк Тиссен, который ранее на этой неделе провел интервью с американским лидером.

На вопрос журналиста о том, действительно ли Трамп санкционировал атаку, президент ответил утвердительно.

По словам Трампа, его предшественник Барак Обама «еще до выборов знал о манипуляциях России», но ничего не предпринял, так как думал, что на выборах президента побеждает кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Американский лидер добавил, что, давая указание о кибератаке против агентства, действовал на основе предоставленных ему разведданных о вмешательстве России в выборы в США. «Послушайте, мы остановили это», — сказал он.