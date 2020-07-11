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Политика ,  
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Трамп подтвердил кибератаку США на российскую «фабрику троллей»

Президент США Дональд Трамп в 2018 году дал указание начать кибератаку против российского Агентства интернет-исследований (более известного как «фабрика троллей»). Об этом в своей колонке сообщил обозреватель The Washington Post Марк Тиссен, который ранее на этой неделе провел интервью с американским лидером.

На вопрос журналиста о том, действительно ли Трамп санкционировал атаку, президент ответил утвердительно.

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Сотрудники ​Национального управления кибербезопасности в США

По словам Трампа, его предшественник Барак Обама «еще до выборов знал о манипуляциях России», но ничего не предпринял, так как думал, что на выборах президента побеждает кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Американский лидер добавил, что, давая указание о кибератаке против агентства, действовал на основе предоставленных ему разведданных о вмешательстве России в выборы в США. «Послушайте, мы остановили это», — сказал он.

Трамп назвал эту кибератаку частью политики противостояния России. К другим действиям, направленным на противодействие российской стороне, он отнес поставку Украине противотанковых комплексов, стремление «защитить Германию от России», помешав строительству «Северного потока-2» и превращение США в «нефтедобывающую страну номер один в мире».

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Политика
Фото: Ints Kalnins / Reuters

В феврале 2019 года WP со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что во время промежуточных выборов в 2018 году американские военные заблокировали Агентству интернет-исследований доступ в интернет, так как организация «стремилась посеять раздор между американцами». По данным газеты, сбой наблюдался 6 ноября, в день голосования, и на следующий день. Операцию проводило Кибернетическое командование США на основе данных от Агентства национальной безопасности.

Об операции Киберкомандования также писали The New York Times и CNN, но в материалах речь шла о том, что американцы выходили на связь с некими «российскими оперативниками», пытавшимися повлиять на результаты выборов, чтобы помешать им.

Материал дополняется

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