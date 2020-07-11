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Дело губернатора Фургала ,  
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ЛДПР исключила причастность к организации акций из-за дела Фургала

Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС

ЛДПР действует в рамках закона и не организовывала несанкционированные акции в Хабаровском крае в поддержку губернатора региона и члена партии Сергея Фургала. Об этом сообщается в Telegram-канале ЛДПР.

«Мы готовы к дискуссии и любым обсуждениям, но не к уличным несанкционированным действиям», — говорится в сообщении.

Митинги и шествия прошли в нескольких городах Хабаровского края 11 июля. В заявлении МВД говорится, что мероприятия были организованы «командой С.И. Фургала» и что в акциях на территории региона приняли участие 10-12 тыс. человек.

Митинг в поддержку Фургала в Хабаровске. Фотогалерея
Фотогалерея 

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств и покушений в составе преступной группировкой в период с 2004 по 2005 год. На следующий день его арестовали.

Фургала назначили главой Хабаровского края в сентябре 2018 года. Источники РБК, знакомые с ситуацией, сообщили, что в скором времени его отправят в отставку из-за утраты доверия президента (формально он остается главой региона, несмотря на арест). Сам Фургал в суде усомнился в том, что все еще является главой региона.

В 2000-х годах Фургал возглавлял фирму по торговле лесоматериалами ООО «Алькума» и компанию по сбору лома черных металлов ООО «МИФ-Хабаровск». В 2005 году он вступил в ЛДПР, а в 2007 году стал депутатом Госдумы.

Лидер партии Владимир Жириновский накануне заявил, что исключать главу Хабаровского края из партии не будут, а само задержание назвал некорректным.

Теги: ЛДПР, Хабаровский край, несанкционированная акция
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