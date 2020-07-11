ЛДПР исключила причастность к организации акций из-за дела Фургала

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ЛДПР действует в рамках закона и не организовывала несанкционированные акции в Хабаровском крае в поддержку губернатора региона и члена партии Сергея Фургала. Об этом сообщается в Telegram-канале ЛДПР.

«Мы готовы к дискуссии и любым обсуждениям, но не к уличным несанкционированным действиям», — говорится в сообщении.

Митинги и шествия прошли в нескольких городах Хабаровского края 11 июля. В заявлении МВД говорится, что мероприятия были организованы «командой С.И. Фургала» и что в акциях на территории региона приняли участие 10-12 тыс. человек.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств и покушений в составе преступной группировкой в период с 2004 по 2005 год. На следующий день его арестовали.