Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 71,23 (+0,35) Инвестиции, 10 июл, 13:12
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 80,27 (-0,14) Инвестиции, 10 июл, 13:12
Пресс-секретарь Фургала сообщила об угрозах уголовным делом из-за митинга Политика, 14:19 ЛДПР исключила причастность к организации акций из-за дела Фургала Политика, 14:15 Бинджвотчинг, флексить и кринж: как понять молодежный сленг Совместный проект, 14:02 Звездная пыль на сапогах: дайджест футурологии № 13 Футурология, 14:00  В НХЛ первый хоккеист отказался доигрывать сезон Спорт, 13:55 Минобороны опубликовало видео ракетных стрельб в Баренцевом море Общество, 13:40 Генпрокуратура назвала причины гибели группы Дятлова Общество, 13:18 Риски на триллионы: сколько стоят кибератаки и как от них защититься РБК и #CloudMTS, 13:13 От Карелии до Байкала: к чему готовиться туристам этим летом Стиль, 13:00 МВД назвало организаторов и численность митингов из-за Фургала Политика, 12:54 Lada Niva, новые штрафы, отмена +20 км/ч. Главные автоновости недели Авто, 12:48 Культурные события июля: куда пойти Стиль, 12:40 Умер чемпион мира по футболу Джек Чарльтон Спорт, 12:31 Как достичь баланса между работой и отдыхом и откуда черпать вдохновение РБК Стиль и Поклонная 9, 12:27
Дело губернатора Фургала ,  
0 

Пресс-секретарь Фургала сообщила об угрозах уголовным делом из-за митинга

Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС

Пресс-секретарю губернатора Хабаровского Края Сергея Фургала Надежде Томченко поступили угрозы о том, что в ее отношении могут завести уголовное дело из-за призывов к несанкционированному митингу. Об этом она рассказала РБК.

За полчаса до того, как в Хабаровске начался стихийный митинг, в прямом эфире Instagram Фургала началась трансляция с места проведения акции, сообщила Томченко. Сразу же после этого, по словам женщины, ей поступил звонок «с требованием прекратить это все».

Митинг в поддержку Фургала в Хабаровске. Фотогалерея
Фотогалерея 

«Угрозы поступили от человека, который работает в правоохранительных органах региона. На данный момент его имя сказать не могу», — заявила Томченко. По ее словам, звонивший предупредил, что трансляцию могут расценить как призыв к митингу.

Она также рассказала, что звонки с предупреждением об уголовном деле стали поступать после того, как сообщения о том, что организаторами митинга являются сотрудники администрации Хабаровского края, появились в местных Telegram-каналах. «Потом появился репост в федеральных Telegram-каналах. После этого я решила обратиться к журналистам», — сообщила Томченко.

МВД назвало организаторов и численность митингов из-за Фургала
Политика
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС

В пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю в ответ на вопрос РБК о том, известно ли им что-то об угрозах в адрес Томченко заявили: «По подобным звонкам у нас никакой информации нет». В ведомстве также не смогли пояснить, кто именно подразумевался под формулировкой «команда Фургала» в сообщении на сайте УМВД.

В ЛДПР причастность к организации несанкционированных митингов опровергли.

Стихийные митинги в поддержку Фургала прошли в городах Хабаровского края 11 июля. По данным сайта Dvhab, в Хабаровске собралось от 5 тыс. до 35 тыс. демонстрантов, а в Комсомольске-на-Амуре — около 1 тыс. Томченко ранее говорила, что в Хабаровске в акции «в разное время» участвовали около 20 тыс. человек. В УМВД же оценили число участников митингов во всем регионе в 10-12 тыс. человек. Там также заявили, что несанкционированные акции в Хабаровском крае были организованы «командой Фургала».

Материал дополняется

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter