Пресс-секретарь Фургала сообщила об угрозах уголовным делом из-за митинга

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Пресс-секретарю губернатора Хабаровского Края Сергея Фургала Надежде Томченко поступили угрозы о том, что в ее отношении могут завести уголовное дело из-за призывов к несанкционированному митингу. Об этом она рассказала РБК.

За полчаса до того, как в Хабаровске начался стихийный митинг, в прямом эфире Instagram Фургала началась трансляция с места проведения акции, сообщила Томченко. Сразу же после этого, по словам женщины, ей поступил звонок «с требованием прекратить это все».

«Угрозы поступили от человека, который работает в правоохранительных органах региона. На данный момент его имя сказать не могу», — заявила Томченко. По ее словам, звонивший предупредил, что трансляцию могут расценить как призыв к митингу.

Она также рассказала, что звонки с предупреждением об уголовном деле стали поступать после того, как сообщения о том, что организаторами митинга являются сотрудники администрации Хабаровского края, появились в местных Telegram-каналах. «Потом появился репост в федеральных Telegram-каналах. После этого я решила обратиться к журналистам», — сообщила Томченко.