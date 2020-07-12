Альпинисты оценили выводы Генпрокуратуры о гибели группы Дятлова

Специалисты согласились, что версия о лавине кажется правдоподобной. При этом стоит иметь в виду, что в 1959 году не было достоверной статистики относительно мороза, ветра и видимости, а свидетелей не осталось, указал эксперт

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Вывод Генпрокуратуры о том, что причиной гибели туристов на перевале Дятлова в 1959 году стала снежная лавина, а также то, что они из-за плохой видимости не смогли вернуться в палатку, кажется «чуть ли не единственным логичным объяснением» случившегося, сообщил в разговоре с РБК тренер Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.

«Лавина — это наиболее вероятный расклад того, что случилось», — сказал Киселев.

То, что группа не смогла найти палатку после схода лавины тоже очень похоже на правду, потому что в условиях плохой видимости ночью без GPS-приборов найти палатку сложно, добавил Киселев. «Можно даже пройти мимо нее на расстоянии 3-4 метров и не найти. А это лавина, шоковое состояние и они без одежды», — пояснил тренер.

Киселев отметил, что группа Дятлова допустила ошибку, решив заночевать на лавиноопасном склоне. «Когда сошла лавина, им уже повезло, что они не оказались в палатке без возможности выбраться», — указал он.