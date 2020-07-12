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Альпинисты оценили выводы Генпрокуратуры о гибели группы Дятлова

Специалисты согласились, что версия о лавине кажется правдоподобной. При этом стоит иметь в виду, что в 1959 году не было достоверной статистики относительно мороза, ветра и видимости, а свидетелей не осталось, указал эксперт
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Вывод Генпрокуратуры о том, что причиной гибели туристов на перевале Дятлова в 1959 году стала снежная лавина, а также то, что они из-за плохой видимости не смогли вернуться в палатку, кажется «чуть ли не единственным логичным объяснением» случившегося, сообщил в разговоре с РБК тренер Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.

«Лавина — это наиболее вероятный расклад того, что случилось», — сказал Киселев.

То, что группа не смогла найти палатку после схода лавины тоже очень похоже на правду, потому что в условиях плохой видимости ночью без GPS-приборов найти палатку сложно, добавил Киселев. «Можно даже пройти мимо нее на расстоянии 3-4 метров и не найти. А это лавина, шоковое состояние и они без одежды», — пояснил тренер.

Генпрокуратура назвала причины гибели группы Дятлова
Общество
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Киселев отметил, что группа Дятлова допустила ошибку, решив заночевать на лавиноопасном склоне. «Когда сошла лавина, им уже повезло, что они не оказались в палатке без возможности выбраться», — указал он.

Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн в разговоре с РБК согласился, что изначальной причиной гибели скорее всего стала лавина, однако указал, что версия Генпрокуратуры не кажется ему окончательной и достоверной.

«Это дело произошло в далеком 1959 году, когда собственно и статистики такой достоверной не было относительно мороза, ветра и видимости. Свидетелей же не сохранилось, все погибли», — отметил он.

По мнению Гофштейна, сход лавины можно рассматривать в качестве одной из причин гибели группы, однако остальные выводы являются «нагромождением версий и догадок», построенных на «несуществующем материале».

Генпрокуратура назвала дело о гибели группы Дятлова закрытым
Общество
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова погибла в феврале 1959 года на Северном Урале у горы Холатчахль и безымянной высоты (905 м). Все они были лыжниками турклуба Уральского политехнического института из Свердловска (ныне Екатеринбург). 

В феврале 2019 года Генпрокуратура начала разбирательство по факту гибели группы Дятлова. По словам официального представителя ведомства Александра Куренного, в ходе разбирательства планировалось «установить одну из 75 существующих версий, которая бы подтверждалась достоверными доказательствами». Среди трех основных версий гибели в ведомстве рассматривали сход пласта смерзшегося снега, лавину, а также ураган.

Авторы: Анастасия Батманова, Майя Бобенко
Теги: перевал Дятлова, Урал, Генпрокуратура, новости
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Генпрокуратура назвала дело о гибели группы Дятлова закрытым
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Генпрокуратура назвала причины гибели группы Дятлова
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