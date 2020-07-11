Генпрокуратура назвала причины гибели группы Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова в 1959 году стала снежная лавина, а также то, что они из-за плохой видимости не смогли найти свою палатку после того, как ее покинули. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков, передало «РИА Новости».
«Версия о лавине нашла свое полное подтверждение, но причиной гибели является не только она», — сказал Курьяков.
По его словам, когда лавина начала сходить, группа Дятлова покинула палатку через разрезы и ушла от нее на 50 м, к каменной гряде. Это естественный ограничитель лавины и туристы все сделали правильно, отметил Курьяков.
«Но здесь вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 м. Они отошли на 50 м», — добавил он.