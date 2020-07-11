Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 71,23 (+0,35) Инвестиции, 10 июл, 13:12
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 80,27 (-0,14) Инвестиции, 10 июл, 13:12
Пресс-секретарь Фургала сообщила об угрозах уголовным делом из-за митинга Политика, 14:19 ЛДПР исключила причастность к организации акций из-за дела Фургала Политика, 14:15 Бинджвотчинг, флексить и кринж: как понять молодежный сленг Совместный проект, 14:02 Звездная пыль на сапогах: дайджест футурологии № 13 Футурология, 14:00  В НХЛ первый хоккеист отказался доигрывать сезон Спорт, 13:55 Минобороны опубликовало видео ракетных стрельб в Баренцевом море Общество, 13:40 Генпрокуратура назвала причины гибели группы Дятлова Общество, 13:18 Риски на триллионы: сколько стоят кибератаки и как от них защититься РБК и #CloudMTS, 13:13 От Карелии до Байкала: к чему готовиться туристам этим летом Стиль, 13:00 МВД назвало организаторов и численность митингов из-за Фургала Политика, 12:54 Lada Niva, новые штрафы, отмена +20 км/ч. Главные автоновости недели Авто, 12:48 Культурные события июля: куда пойти Стиль, 12:40 Умер чемпион мира по футболу Джек Чарльтон Спорт, 12:31 Как достичь баланса между работой и отдыхом и откуда черпать вдохновение РБК Стиль и Поклонная 9, 12:27
Общество ,  
0 

Генпрокуратура назвала причины гибели группы Дятлова

По данным Генпрокуратуры, туристы покинули палатку из-за схода лавины, а потом не смогли найти ее из-за низкой видимости и замерзли. Представитель ведомства заявил, что шансов спастись у группы Дятлова не было
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова в 1959 году стала снежная лавина, а также то, что они из-за плохой видимости не смогли найти свою палатку после того, как ее покинули. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков, передало «РИА Новости».

«Версия о лавине нашла свое полное подтверждение, но причиной гибели является не только она», — сказал Курьяков.

По его словам, когда лавина начала сходить, группа Дятлова покинула палатку через разрезы и ушла от нее на 50 м, к каменной гряде. Это естественный ограничитель лавины и туристы все сделали правильно, отметил Курьяков.

В СК передали просьбу возобновить расследование гибели группы Дятлова
Общество

«Но здесь вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 м. Они отошли на 50 м», — добавил он.

По данным Генпрокуратуры, после этого туристы продолжили спускаться и разожгли костер. Затем они опять попытались вернуться и найти палатку, но замерзли, так как температура была около минус 40–45 градусов.

Заместитель начальника управления Генпрокуратуры также сообщил об эксперименте, который показал, что с закрытыми глазами невозможно найти палатку, даже если знаешь, в каком примерно направлении она находится.

«Шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было», — заявил Курьяков.

Поисковики сообщили о техногенной версии гибели группы Дятлова
Общество

Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова погибла в феврале 1959 года на Северном Урале у горы Холатчахль и безымянной высоты (905 м). Все они были лыжниками турклуба Уральского политехнического института из Свердловска (ныне Екатеринбург). По официальной информации, большинство туристов замерзли. Озвучивались иные версии произошедшего, в частности конспирологические — например, что туристы погибли в результате некого техногенного явления.

В феврале 2019 года Генпрокуратура инициировала разбирательство по факту гибели группы Дятлова. Как заявил тогда официальный представитель ведомства Александр Куренной, целью было «установить одну из 75 существующих версий, которая бы подтверждалась достоверными доказательствами».

Специалисты определили три основные версии гибели туристов: так называемая снежная доска (сход пласта смерзшегося снега), лавина или ураган. Их собирались проверить в ходе экспериментов на перевале Дятлова.

Кроме того, в феврале прошлого года участники шведской экспедиции представили свою версию гибели группы Дятлова. Причиной трагедии они назвали погодные условия. По словам археолога Ричарда Хольмгрена, из-за сильной бури туристы могли в спешке покинуть палатку, поскольку боялись, что ее сдует.

Автор: Анастасия Курносова
Теги: перевал Дятлова, Генпрокуратура, Урал
Материалы по теме
Генпрокуратура назвала три версии гибели группы Дятлова
Общество
Прокуратура объяснила засекреченность дела о гибели группы Дятлова
Общество
В СК передали просьбу возобновить расследование гибели группы Дятлова
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter