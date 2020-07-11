Генпрокуратура назвала причины гибели группы Дятлова

По данным Генпрокуратуры, туристы покинули палатку из-за схода лавины, а потом не смогли найти ее из-за низкой видимости и замерзли. Представитель ведомства заявил, что шансов спастись у группы Дятлова не было

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова в 1959 году стала снежная лавина, а также то, что они из-за плохой видимости не смогли найти свою палатку после того, как ее покинули. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков, передало «РИА Новости».

«Версия о лавине нашла свое полное подтверждение, но причиной гибели является не только она», — сказал Курьяков.

По его словам, когда лавина начала сходить, группа Дятлова покинула палатку через разрезы и ушла от нее на 50 м, к каменной гряде. Это естественный ограничитель лавины и туристы все сделали правильно, отметил Курьяков.

«Но здесь вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 м. Они отошли на 50 м», — добавил он.