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Генпрокуратура назвала дело о гибели группы Дятлова закрытым

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вопрос о причинах гибели группы туристов на перевале Дятлова в 1959 году окончательно закрыт. Об этом заявил заместитель начальника управления Генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу Андрей Курьяков, передает «РИА Новости».

«Проверка завершена. По этим выводам приняты меры. Формально это финал. Вопрос закрыт», — сказал он.

Генпрокуратура назвала причины гибели группы Дятлова
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Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Девять лыжников турклуба Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова погибли в феврале 1959 года на Северном Урале у горы Холатчахль и безымянной высоты (905 м). В память о погибших расположенный неподалеку перевал получил название «перевал Дятлова».

По официальной версии, причиной смерти туристов стал холод, однако существуют альтернативные теории, в том числе предположения, что группа оказалась в зоне испытания неизвестного оружия или подверглась паранормальным явлениям.

Поисковики сообщили о техногенной версии гибели группы Дятлова
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Зимой 2019 года из-за общественного резонанса и обращений от родственников погибших Генпрокуратура России начала проверку трагедии на перевале. Официальный представитель ведомства Александр Куренной отмечал, что существует 75 версий произошедшего, одну из которых должны подтвердить специалисты. Во время расследования эксперты проводили эксперименты на самом перевале.

В итоге, как установила Генпрокуратура, из-за схода лавины туристы вышли из палатки, затем не смогли ее найти и замерзли. Курьяков указал, что решение покинуть палатку было правильным, однако в условиях плохой видимости лыжники были обречены.

Теги: Генпрокуратура, перевал Дятлова
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