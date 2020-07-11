Генпрокуратура назвала дело о гибели группы Дятлова закрытым

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вопрос о причинах гибели группы туристов на перевале Дятлова в 1959 году окончательно закрыт. Об этом заявил заместитель начальника управления Генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу Андрей Курьяков, передает «РИА Новости».

«Проверка завершена. По этим выводам приняты меры. Формально это финал. Вопрос закрыт», — сказал он.

Девять лыжников турклуба Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова погибли в феврале 1959 года на Северном Урале у горы Холатчахль и безымянной высоты (905 м). В память о погибших расположенный неподалеку перевал получил название «перевал Дятлова».

По официальной версии, причиной смерти туристов стал холод, однако существуют альтернативные теории, в том числе предположения, что группа оказалась в зоне испытания неизвестного оружия или подверглась паранормальным явлениям.