Жители Хабаровска устроили шествие в поддержку губернатора Фургала

Жители Хабаровска устроили акцию в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств предпринимателей. Об этом сообщает портал dvhab.ru

По его данным, стихийный митинг начался на площади Ленина. Изначально эта территория была огорожена забором, но люди прорвались через него. Впоследствии толпа людей пришла к зданию краевого правительства. Собравшиеся скандируют лозунги: «Это наш край», «Мы здесь, власть», «Свободу», «Уходи Москва, «Свободу Фургалу». Автомобилисты их поддерживают звуком клаксона. Жители требует судить Фургала в Хабаровске, а не в Москве.

Как сообщается на странице паблика «Komsagram • Комсомольск-на-Амуре» в социальной сети «В Контакте», акции в поддержку Фургала также прошли в городах Снежный, Эльбан и Солнечный. Жители региона промаршировали по центральным улицам своих поселений с требованием выпустить из-под стражи главу региона, чтобы он приступил к своим обязанностям.

Следователи задержали Сергея Фургала в Хабаровске утром 9 июля и доставили в Москву для предъявления обвинений.

По версии следствия, Фургал подозревается в организации покушения на убийство и убийствах ряда предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Как ранее сообщили источники РБК, речь идет об убийствах предпринимателей Олега Булатова и Евгения Зори.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал никогда не исключать Фургала из ЛДПР. В знак протеста против задержания Фургала он пригрозил сложением сложением полномочий всеми депутатами ЛДПР. В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин может принять решение об отставке Фургала из-за утраты доверия.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников заявил РБК, что Фургал вину не признал. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал Фургала до 9 сентября.

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал возглавил Хабаровский край в сентябре 2018 года, победив во втором туре кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта, который возглавлял регион с 2009 года.