Что случилось за день. Главные новости РБК

В России зарегистрировали первую вакцину от COVID-19

О регистрации первой в мире вакцины «Спутник V» сообщил сегодня президент России Владимир Путин на совещании кабмина. Запросы на 1 млрд доз этой вакцины уже получены из 20 стран, в частности Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии.

«Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», — сказал Путин, открывая сегодня совещание с членами правительства. Он отметил, что вакцина эффективно работает, создавая у привитых ею людей устойчивый иммунитет к COVID-19, и не вызывает серьезных побочных эффектов. По его словам, в испытаниях вакцины приняла участие и дочка Путина, заявил он.

Вакцина разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи). Помимо самого НИЦЭМ производить это лекарство также будет входящий в АФК «Система» фармацевтический завод «Биннофарм». Как ожидается, в гражданский оборот вакцина от COVID-19 поступит с 1 января.

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд уже получил запросы на 1 млрд доз этой вакцины из 20 стран, в частности Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии.

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оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Ефремова госпитализировали из суда

Состояние актера Михаила Ефремова, как передает «РИА Новости», оценивается как тяжелое, он находится в реанимации Боткинской больницы. Ранее актера госпитализировали из зала суда в предынфарктном состоянии.

Врачи скорой помощи увезли Ефремова в реанимацию с подозрением на инсульт, заявила РБК адвокат Ефремова Елизавета Шаргородская. Актера забрали из Пресненского районного суда Москвы, где должно было состояться заседание по делу о смертельном ДТП с его участием в начале июня на Садовом кольце в Москве.

ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что у артиста предынсультное состояние, у него наблюдались нарушения речи и проблемы с левой ногой. На записанном перед заседанием видео было видно, что актеру Ефремову трудно передвигаться самостоятельно: из машины ему помогали выбраться судебные приставы.

Накануне адвокат актера Эльман Пашаев уже сообщал о резком ухудшении состояния здоровья Ефремова из-за проблем с сердцем. В конце июня Пашаев заявлял, что его клиент перенес сердечный приступ. В обоих случаях ему не вызывали скорую помощь.

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«Норникель» отложил $2 млрд для компенсации последствий аварии

Резерв на $2,1 млрд соответствует оценке Росприроднадзора о сумме компенсации ущерба от аварии под Норильском, где разлилась 21 тыс. т дизтоплива. Однако для этого ему пришлось снизить доналоговую прибыль.