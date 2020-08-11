Что случилось за день. Главные новости РБК

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В Минске рабочие вышли на забастовки
На волне протестов после президентских выборов в Белоруссии рабочие нескольких заводов заявили, что готовы прекратить работу. Сегодня же страну покинула Светлана Тихановская, которая была основным соперником президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах.
- Как сообщил РБК один из работников Минского электротехнического завода имени Козлова, вариант забастовки пока никто не исключает. Несколько десятков рабочих прекратили работу и выдвинули требования к властям в связи с последними событиями в Белоруссии. Среди требований — немедленное прекращение насилия в отношении мирных, безоружных граждан; прекращение провокаций для оправдания действий силовиков; освобождение задержанных во время проведения мирных демонстраций; включение интернета для исключения вероятности появления домыслов и слухов.
- NEXTA также сообщает, что к забастовке присоединился Минский тракторный завод в количестве 70 работников из нескольких управлений. Вместе с тем на сахарном заводе в Жабинке (Брестская область) опровергли появившиеся ранее сообщения о забастовке. Представитель предприятия сообщил РБК, что люди там работают в штатном режиме.
- Светлана Тихановская, которая была основным соперником действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах главы государства, записала видеообращение, в котором она подтвердила, что покинула страну, самостоятельно приняв такое решение. Ее доверенное лицо Ольга Ковалькова сообщила РБК, что женщину из страны вывезли белорусские власти. «Ее отъезд позволил освободить начальника ее штаба Марию Мороз», — пояснила Ковалькова, подтвердив, что и Тихановская, и Мороз находятся в Литве. Госпогранкомитет Белоруссии опубликовал видеозапись, на которой, по утверждению ведомства, Тихановская покидает страну.
- Белорусские власти разрешили российским журналистам Daily Storm Антону Старкову и Дмитрию Лысенко вернуться в Москву. Они были задержаны в ночь на 10 августа во время освещения протестов в Минске. Остается неизвестным местонахождение фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Ильи Питалева, который пропал в Минске во время массовых протестов, и бывшего корреспондента РБК, ныне журналиста Meduza Максима Солопова, который пропал после задержания в белорусской столице. Как сообщала Meduza, связь с Солоповым пропала примерно в 1:30 мск 10 августа. Местонахождение экс-корреспондента РБК, журналиста Meduza Максима Солопова удалось установить, сообщил глава комитета Госдумы по СМИ Александр Хинштейн.