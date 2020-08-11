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Что случилось за день. Главные новости РБК

Забастовки в Минске; выезд Светланы Тихановской в Литву; регистрация отечественной вакцины; госпитализация Михаила Ефремова; почему «Норникель» снизил прибыль; главные новости — в обзоре РБК

В Минске рабочие вышли на забастовки

На волне протестов после президентских выборов в Белоруссии рабочие нескольких заводов заявили, что готовы прекратить работу. Сегодня же страну покинула Светлана Тихановская, которая была основным соперником президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах.

  • Как сообщил РБК один из работников Минского электротехнического завода имени Козлова, вариант забастовки пока никто не исключает. Несколько десятков рабочих прекратили работу и выдвинули требования к властям в связи с последними событиями в Белоруссии. Среди требований — немедленное прекращение насилия в отношении мирных, безоружных граждан; прекращение провокаций для оправдания действий силовиков; освобождение задержанных во время проведения мирных демонстраций; включение интернета для исключения вероятности появления домыслов и слухов.
  • NEXTA также сообщает, что к забастовке присоединился Минский тракторный завод в количестве 70 работников из нескольких управлений. Вместе с тем на сахарном заводе в Жабинке (Брестская область) опровергли появившиеся ранее сообщения о забастовке. Представитель предприятия сообщил РБК, что люди там работают в штатном режиме.
  • Светлана Тихановская, которая была основным соперником действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах главы государства, записала видеообращение, в котором она подтвердила, что покинула страну, самостоятельно приняв такое решение. Ее доверенное лицо Ольга Ковалькова сообщила РБК, что женщину из страны вывезли белорусские власти. «Ее отъезд позволил освободить начальника ее штаба Марию Мороз», — пояснила Ковалькова, подтвердив, что и Тихановская, и Мороз находятся в Литве. Госпогранкомитет Белоруссии опубликовал видеозапись, на которой, по утверждению ведомства, Тихановская покидает страну.
  • Белорусские власти разрешили российским журналистам Daily Storm Антону Старкову и Дмитрию Лысенко вернуться в Москву. Они были задержаны в ночь на 10 августа во время освещения протестов в Минске. Остается неизвестным местонахождение фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Ильи Питалева, который пропал в Минске во время массовых протестов, и бывшего корреспондента РБК, ныне журналиста Meduza Максима Солопова, который пропал после задержания в белорусской столице. Как сообщала Meduza, связь с Солоповым пропала примерно в 1:30 мск 10 августа. Местонахождение экс-корреспондента РБК, журналиста Meduza Максима Солопова удалось установить, сообщил глава комитета Госдумы по СМИ Александр Хинштейн.

Второй вечер протестов в Минске. Фоторепортаж
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В России зарегистрировали первую вакцину от COVID-19

О регистрации первой в мире вакцины «Спутник V» сообщил сегодня президент России Владимир Путин на совещании кабмина. Запросы на 1 млрд доз этой вакцины уже получены из 20 стран, в частности Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии.

  • «Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», — сказал Путин, открывая сегодня совещание с членами правительства. Он отметил, что вакцина эффективно работает, создавая у привитых ею людей устойчивый иммунитет к COVID-19, и не вызывает серьезных побочных эффектов. По его словам, в испытаниях вакцины приняла участие и дочка Путина, заявил он.
  • Вакцина разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи). Помимо самого НИЦЭМ производить это лекарство также будет входящий в АФК «Система» фармацевтический завод «Биннофарм». Как ожидается, в гражданский оборот вакцина от COVID-19 поступит с 1 января.
  • Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд уже получил запросы на 1 млрд доз этой вакцины из 20 стран, в частности Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Ефремова госпитализировали из суда

Состояние актера Михаила Ефремова, как передает «РИА Новости», оценивается как тяжелое, он находится в реанимации Боткинской больницы. Ранее актера госпитализировали из зала суда в предынфарктном состоянии.

  • Врачи скорой помощи увезли Ефремова в реанимацию с подозрением на инсульт, заявила РБК адвокат Ефремова Елизавета Шаргородская. Актера забрали из Пресненского районного суда Москвы, где должно было состояться заседание по делу о смертельном ДТП с его участием в начале июня на Садовом кольце в Москве.
  • ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что у артиста предынсультное состояние, у него наблюдались нарушения речи и проблемы с левой ногой. На записанном перед заседанием видео было видно, что актеру Ефремову трудно передвигаться самостоятельно: из машины ему помогали выбраться судебные приставы.
  • Накануне адвокат актера Эльман Пашаев уже сообщал о резком ухудшении состояния здоровья Ефремова из-за проблем с сердцем. В конце июня Пашаев заявлял, что его клиент перенес сердечный приступ. В обоих случаях ему не вызывали скорую помощь.

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«Норникель» отложил $2 млрд для компенсации последствий аварии

Резерв на $2,1 млрд соответствует оценке Росприроднадзора о сумме компенсации ущерба от аварии под Норильском, где разлилась 21 тыс. т дизтоплива. Однако для этого ему пришлось снизить доналоговую прибыль.

  • В отчете компании, опубликованном сегодня, говорится, что «Норникель» сократил доналоговую прибыль (EBITDA) за первое полугодие 2020 года вдвое из-за того, что создал резерв в размере $2,1 млрд на компенсацию ущерба от аварии на ТЭЦ-3 под Норильском в конце мая. В итоге EBITDA сократилась на 51%, до $1,8 млрд, а рентабельность по EBITDA снизилась более чем вдвое — с 59 до 27%.
  • Вместе с тем в своем пресс-релизе к отчету также говорится о том, что в рамках созданной по следам аварии рабочей группы компания надеется на возможность внесудебного урегулирования вопросов с Росприроднадзором в отношении размера вреда, порядка и сроков его компенсации.
  • 6 июля Росприроднадзор озвучил сумму ущерба — 148 млрд руб., или $2,1 млрд. Однако через два дня в «Норникеле» заявили, что не согласны с расчетами ведомства, и указали на неверную оценку объема попавших в окрестные водоемы нефтепродуктов и необоснованном использовании максимального повышающего коэффициента из-за бездействия компании после аварии. Тем не менее «Норникель» подтвердил обязательство ликвидировать последствия разлива топлива за свой счет.

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
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