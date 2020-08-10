Адвокат Ефремова сообщил о резком ухудшении здоровья актера

Михаил Ефремов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Состояние здоровья актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, заметно ухудшилось. Об этом РБК заявил его адвокат Эльман Пашаев.

«Состояние крайне ухудшилось в последнее время, есть проблемы с сердцем. Вчера даже хотели ему скорую вызывать, но он отказался», — сказал адвокат.

В начале июня автомобиль Ефремова на Смоленской площади в Москве вылетел на встречную полосу и врезался в фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. Позднее Захаров умер в больнице. Экспертиза показала, что актер в момент ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Ефремову предъявили обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы до 12 лет. Суд поместил Ефремова под домашний арест до 22 сентября.

Во время первого судебного заседания Ефремов не стал признавать вину. Он объяснил это тем, что ничего не помнит.