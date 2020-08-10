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Авария с участием Ефремова ,  
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Адвокат Ефремова сообщил о резком ухудшении здоровья актера

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Состояние здоровья актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, заметно ухудшилось. Об этом РБК заявил его адвокат Эльман Пашаев.

«Состояние крайне ухудшилось в последнее время, есть проблемы с сердцем. Вчера даже хотели ему скорую вызывать, но он отказался», — сказал адвокат.

В начале июня автомобиль Ефремова на Смоленской площади в Москве вылетел на встречную полосу и врезался в фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. Позднее Захаров умер в больнице. Экспертиза показала, что актер в момент ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В суде показали записанные очевидцами видео ДТП с участием Ефремова
Общество
Михаил Ефремов


Ефремову предъявили обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы до 12 лет. Суд поместил Ефремова под домашний арест до 22 сентября.

Во время первого судебного заседания Ефремов не стал признавать вину. Он объяснил это тем, что ничего не помнит.

После того, как актера поместили под домашний арест его адвокат сообщал, что тот похудел на шесть кг и «не находит себе места» из-за смерти Захарова. «Морально очень страдает», — говорил тогда Пашаев.

Теги: Михаил Ефремов, адвокат, новости
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