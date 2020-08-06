«Норникель» указал на неточности при расчете рекордного штрафа за аварию

«Норникель» указал на недочеты при расчете ущерба от аварии под Норильском, который Росприроднадзор оценил в рекордные 148 млрд руб. С учетом аргументов компании оценка ущерба может быть снижена на 20–70%, считают эксперты

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Гендиректор «дочки» «Норникеля» — Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) Сергей Липин направил в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) письмо, в котором указывает на неточности при расчете рекордного ущерба от аварии под Норильском, проведенного службой, — 148 млрд руб.

Расчеты направлены во вторник, 4 августа, и.о. руководителя Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора (это подразделение службы готовило оценку ущерба) Виталию Нетребко и главе Росприроднадзора Светлане Радионовой. Копия письма есть в распоряжении РБК, его содержание подтвердил представитель «Норникеля».

«Норникель» хотел бы уточнить вред, причиненный окружающей среде, и «внесудебно» урегулировать вопрос о его возмещении, пояснил РБК представитель компании. При этом в письме Липина не приводится оценка размера штрафа, которую компания считает справедливой, а только аргументы — почему «Норникель» не согласен с методикой подсчета Росприроднадзора.

РБК направил запросы в Росприроднадзор и его региональное управление.

Что известно про аварию

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей НТЭК, произошел разлив более чем 21 тыс. т дизельного топлива из хранилища, оно попало в близлежащие реки Амбарную и Далдыкан и частично в озеро Пясино. Из-за разлива топлива также загорелся проезжавший мимо ТЭЦ автомобиль. В результате возник пожар на площади 300 кв. м, который затем был потушен, водитель автомобиля не пострадал.



Через несколько дней после аварии президент Владимир Путин объявил о введении режима чрезвычайно ситуации (ЧС) федерального масштаба. Было заведено несколько уголовных дел — о порче земли и загрязнении воды, нарушении правил охраны окружающей среды, а также о халатности из-за подозрений в запоздалом сообщении об утечке — и арестованы сотрудники ТЭЦ-3 и НТЭК.

6 июля Енисейское межрегиональное управления Росприроднадзора оценило ущерб от этой аварии в рекордные 148 млрд руб., или около $2 млрд. Через два дня после этого, 8 июля, «Норникель» заявил, что не согласен с расчетами ведомства, но свою оценку ущерба не привел.

Какие аргументы приводит «Норникель»

Глава НТЭК в письме в Роприроднадзор приводит несколько недочетов, которые, привели к неправильной, по его мнению, оценке ущерба:

При оценке ущерба Росприроднадзор использовал максимальный коэффициент длительности негативного воздействия (пять из пяти), исходя из того, что компания полностью не ликвидировала последствия разлива топлива в течение 500 часов с момента аварии и допустила попадание загрязняющих веществ в воду. Но глава «дочки» «Норникеля» считает, что максимально допустимый в этом случае коэффициент — 1,7. При определении этого показателя необходимо учитывать срок между временем обнаружения аварии и началом работ по ее ликвидации, а не временем окончания таких работ, указывает Липин. Через день после аварии, 31 мая, в 12:30 компания уже установила боновые заграждения для откачки нефтепродуктов из реки Амбарной, добавляет он.

Липин считает, что специалисты службы занизили количество собранных и сгоревших нефтепродуктов, не попавших в «водные объекты» (две реки и озеро Пясино). От количества нефтепродуктов, оказавшихся в воде, зависит размер этого ущерба.

По версии надзорного ведомства, из 21 тыс. т дизтоплива только 2 тыс. не попало в воду. Методика, которую использует Росприроднадзор, предполагает, что практически весь объем нефтепродуктов напрямую попадает в водные объекты. «Норникель» же еще продолжает оценивать количество нефтепродуктов, которые сгорели во время пожара, остались в почве и были собраны во время спасательной операции, отмечает Липин. Для это оценки компания привлекла независимую организацию «Экотерра», уточняет представитель «Норникеля».

Согласно версии главы НТЭК, Росприроднадзор также использовал неверный показатель природно-климатических условий в зависимости от времени года (Квг) в районе аварии. Ведомство применило средний коэффициент с учетом весеннего половодья на водотоках Норильского промышленного района для мая-июня (1,175). Но, по данным «Талнахской гидрометеорологической экспедиции», которая проводила гидрометеорологические исследования в мае, на момент аварии наблюдалось половодье, которое снижает значение этого коэффициента. В итоге, при расчете вреда водным объектам Квг должен приниматься в размере 1,075, заключает глава НТЭК. РБК направил запрос в «Талнахскую гидрометеорологическую экспедицию».

Глава НТЭК также утверждает, что при оценке суммы ущерба и необходимых средств для его компенсации Росприроднадзор взял неактуальные индексы-дефляторы за предыдущие несколько лет. Например, индексы за 2018–2020 годы, которые использовало ведомство (104,9%, 105,3% и 107,4% годовых), не соответствуют данным прогноза социально-экономического развития Минэкономразвития до 2024 года — 105,3%, 107,4% и 102,9% соответственно. В итоге коэффициент индексации в оценке ущерба, учитывающий инфляцию, должен быть ниже, чем определило ведомство, — 2,565 против 2,659, заключает Липин.

В письме главы НТЭК говорится, что по закону об охране окружающей среды при определении размера нанесенного вреда учитываются затраты компании на ликвидацию последствий аварии. Президент и совладелец «Норникеля» Владимир Потанин на совещании с участием Путина 19 июня говорил, что она готова потратить на ликвидацию 10 млрд руб. и даже больше и уже потратила половину этой суммы. НТЭК сейчас собирает документы, подтверждающие понесенные затраты, при этом продолжая финансирование работ по ликвидации последствий аварии, пишет Липин.

Несмотря на все эти аргументы, Липин подчеркивает, что «Норникель» подтверждает намерение компенсировать вред окружающей среде, причиненный в результате аварии, «в полном объеме» и выражает готовность не только ликвидировать последствия, но и полностью восстановить экосистему района аварии «в тесном взаимодействии» с Росприроднадзором и иными государственным органами и организациями.

Глава Росприроднадзора Радионова ранее заявляла, что формула расчета ущерба включала в себя все необходимые коэффициенты и что она готова ее доказывать в суде. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин сказал в интервью РБК, что при оценке ущерба применялся максимальный коэффициент длительности негативного воздействия, потому что компания вовремя не предупредила Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) о «масштабе катастрофы». «Считаю, что сыграл человеческий фактор — [вина] людей, которые находились непосредственно там (на предприятии «Норникеля». — РБК). <...> Очевидно, местные ребята хотели справиться своими силами. Только так можно эту задержку объяснить», — сказал он.

Кобылкин также выступил против того, чтобы из суммы ущерба вычитались расходы компании на локализацию последствий аварии. «Когда мы говорим о сумме, которую насчитал Росприроднадзор, речь про нанесенный ущерб. Это деньги не на локализацию, с локализацией мы разобрались, и уже все понятно. Но еще неизвестно, сколько лет мы будем ликвидировать последствия аварии», — отметил министр.

Как аргументы компании могут повлиять на штраф

Основная претензия «Норникеля» к оценке ущерба Росприроднадзора состоит в коэффициенте длительности негативного воздействия, замечает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. Ведомство применило максимальный возможный штрафной, который предполагает, что попавшее в воду вещество растворилось и собрать его уже нельзя. Это противоречит собственным выводам Енисейского управления Росприроднадзора о том, что часть нефтепродуктов не попала в реки, отмечает эксперт.

НТЭК просит подождать окончательного подсчета вылившегося топлива и предлагает использовать куда более низкий коэффициент (максимум 1,7). «На мой взгляд, аргументация НТЭК не лишена смысла и может быть принята как самим ведомством в досудебном порядке, так и по решению суда. Исходя из этого, сумма ущерба может быть скорректирована до 50–70 млрд руб., что будет соответствовать предварительным экспертным оценкам», — указывает Худалов. То есть штраф может снизиться на 50–70%.

Росприроднадзор всегда заинтересован в том, чтобы оценка экологического ущерба была максимально возможной, но такая позиция продиктована не алчностью, а тем, что изначальная оценка, как правило, оспаривается, после чего, в рамках уже судебного спора будут проводиться независимые экспертизы, цель которых — доказать, что изначальная сумма завышена, говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. По его словам, в случае судебного спора и появления независимых экспертиз сумма ущерб может быть снижена не в разы, но на 20–30%.