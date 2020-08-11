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Tut.by назвал ошибкой новость о местонахождении Максима Солопова

Максим Солопов
Максим Солопов (Фото: vasyunin / Facebook)

Бывший корреспондент РБК и журналист «Медузы» Максим Солопов находится в изоляторе на улице Окрестина в Минске. Об этом сообщает белорусское издание Tut.by.

Позднее Tut.by опровергло сообщение о том, что Максим Солопов был найден в изоляторе по указанному адресу. «Мы ошибочно сообщили о том, что Максим Солопов находится в ИВС на Окрестина, информация оказалась недостоверной, в ИВС находился Семен Пегов», — сообщило издание.

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«Адвокат «Правозащиты открытки» Антон Гашинский сейчас выехал в изолятор на Окрестина для того, чтобы найти на месте подтверждение или опровержение появившейся в СМИ информации», — сообщил РБК координатор «Правозащиты открытки» Алексей Прянишников.

Как сообщала Meduza, связь с Солоповым пропала примерно в 1:30 мск 10 августа. Журналисты Daily Storm, задержанные вместе с ним в Минске, рассказывали, что белорусские силовики сильно избили Солопова. «Мы убегали от ОМОНа и слезоточивого газа и забежали в тупик, где был забор. Я подсадил Максима, чтобы он перелез через забор. Он по плану потом должен был помочь перелезть мне. Но в тот момент, когда Максим [перелез], с его стороны забора, из подворотни вышел большой отряд ОМОНа, сразу на него накинулся», — рассказывал журналист Антон Старков.

Координатор правозащитной организации «Правозащита открытки» Алексей Прянишников ранее сообщал, что журналист может находиться в ИВС в Жодино, однако официального подтверждения этой информации нет.

Авторы: Георгий Тадтаев, Майя Бобенко
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