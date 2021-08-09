Гуцериев под санкциями Британии, взрыв на НЛМК. Главное за день

О санкциях США, Великобритании и Канады стало известно во время выступления Лукашенко, из-за ЧП приостановлен один из главных цехов НЛМК, вакцинация и дефицит донорской крови. Основные события дня — в обзоре РБК

Лукашенко попал под санкции во время «Большого разговора с президентом»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в годовщину выборов 2020 года, которые привели к беспрецедентным массовым протестам, провел «Большой разговор» для политической элиты, прессы и приглашенных гостей. Во время мероприятия Великобритания, Канада и США объявили о новых сакнциях против Белоруссии. В частности, под британские ограничения попали сын президента Виктор, белорусские авиакомпании, несколько физических лиц, включая российского бизнесмена Михаила Гуцериева. «Да подавитесь вы этими санкциями!» — ответил президент.

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