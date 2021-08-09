Гуцериев под санкциями Британии, взрыв на НЛМК. Главное за день
Лукашенко попал под санкции во время «Большого разговора с президентом»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в годовщину выборов 2020 года, которые привели к беспрецедентным массовым протестам, провел «Большой разговор» для политической элиты, прессы и приглашенных гостей. Во время мероприятия Великобритания, Канада и США объявили о новых сакнциях против Белоруссии. В частности, под британские ограничения попали сын президента Виктор, белорусские авиакомпании, несколько физических лиц, включая российского бизнесмена Михаила Гуцериева. «Да подавитесь вы этими санкциями!» — ответил президент.
- О своих санкциях объявили и США. Под ограничения попали 23 физлица и 21 юрлицо, включая Следственный комитет, Национальный олимпийский комитет, компании «Беларуськалий» и «Белнефтегаз». Санкции против Минска ввело и правительство Канады.
- Во время «Большого разговора» Лукашенко заявил, что Минск и Москва отказались от проекта политического объединения двух стран, но продвигают экономическую интеграцию. Он также сказал, что готов признать Крым российским, если это сделают все российские олигархи и будут поставлять на полуостров продукцию и услуги. Запретив полеты белорусских самолетов, Украина переступила «красную черту», но санкции против нее Минск вводить не будет, пообещал Лукашенко. Литве он пригрозил экспортировать калийные удобрения через Россию. Наконец, президент сообщил, что очень скоро уйдет со своего поста.