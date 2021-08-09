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Гуцериев под санкциями Британии, взрыв на НЛМК. Главное за день

О санкциях США, Великобритании и Канады стало известно во время выступления Лукашенко, из-за ЧП приостановлен один из главных цехов НЛМК, вакцинация и дефицит донорской крови. Основные события дня — в обзоре РБК

Лукашенко попал под санкции во время «Большого разговора с президентом»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в годовщину выборов 2020 года, которые привели к беспрецедентным массовым протестам, провел «Большой разговор» для политической элиты, прессы и приглашенных гостей. Во время мероприятия Великобритания, Канада и США объявили о новых сакнциях против Белоруссии. В частности, под британские ограничения попали сын президента Виктор, белорусские авиакомпании, несколько физических лиц, включая российского бизнесмена Михаила Гуцериева. «Да подавитесь вы этими санкциями!» — ответил президент.

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  • О своих санкциях объявили и США. Под ограничения попали 23 физлица и 21 юрлицо, включая Следственный комитет, Национальный олимпийский комитет, компании «Беларуськалий» и «Белнефтегаз». Санкции против Минска ввело и правительство Канады.
  • Во время «Большого разговора» Лукашенко заявил, что Минск и Москва отказались от проекта политического объединения двух стран, но продвигают экономическую интеграцию. Он также сказал, что готов признать Крым российским, если это сделают все российские олигархи и будут поставлять на полуостров продукцию и услуги. Запретив полеты белорусских самолетов, Украина переступила «красную черту», но санкции против нее Минск вводить не будет, пообещал Лукашенко. Литве он пригрозил экспортировать калийные удобрения через Россию. Наконец, президент сообщил, что очень скоро уйдет со своего поста.

Лукашенко заявил, что «очень скоро» уйдет с поста президента
Политика
Александр Лукашенко

Взрывы на Новолипецком металлургическом комбинате

На территории кислородного цеха Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) произошел взрыв. Он повредил здание кислородно-распределительного пункта, загорелась кровля здания; пострадавших нет. Работа конвертерного цеха № 2 (обеспечивает половину производства НЛМК) была временно приостановлена. На предприятии заявили, что ремонтные работы продлятся один-два дня и что в результате происшествия не повреждены ни основное оборудование, ни транспортная инфраструктура производства.

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  • Во время восстановительных работ, связанных с ликвидацией последствий утреннего пожара, произошло новое ЧП: взорвался остаточный кислород в трубе. Хлопок не привел к разрушениям, а небольшое возгорание было быстро ликвидировано, сообщили в пресс-службе предприятия. В компании утверждают, что происшествие не повлияет на продолжение восстановительных работ и производство.

В ФМБА заявили о «тяжелой ситуации» с пополнением запасов донорской крови

В России на фоне вакцинации от коронавируса снизились запасы донорской крови, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщения медиков и статистику Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). «Донорский светофор», который показывает дефицит компонентов крови, стал «неприлично красный», заявляли ранее в агентстве.

  • Директор Центра крови ФМБА София Голосова после публикации уточнила, что дефицита компонентов крови на выдачу больницам нет, но с пополнением запасов возникли сложности. По ее словам, лето — традиционное время «донорского затишья», так как многие уезжают в отпуска. Однако в этом году ситуацию осложнила массовая вакцинация от коронавируса. Голосова пояснила, что между первой и второй прививками нельзя быть донором и сдать кровь можно только через месяц после получения второго компонента.

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Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
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