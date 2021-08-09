Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 73,13 (-0,04) Инвестиции, 06 авг, 13:32
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 86,46 (-0,19) Инвестиции, 06 авг, 13:32
В Роспотребнадзоре назвали сроки наступления постковидного синдрома Общество, 06:00 Следователи проверят ДТП под Саратовом с 13 пострадавшими Общество, 05:57 Белорусская бегунья Тимановская заявила об опасениях за свою безопасность Спорт, 05:32 Аналитики назвали регионы с самым доступным бензином Общество, 05:32 В ДТП с автобусом в Саратовской области пострадали 13 человек Общество, 05:07 Россияне начали экономить на похоронных услугах Общество, 04:59 Посол России в Германии сообщил о погибших при наводнении россиянах Общество, 04:13 В ФМБА заявили о «тяжелой ситуации» с пополнением запасов донорской крови Общество, 03:51 Власти Уханя протестировали на COVID-19 почти всех жителей Общество, 03:37 «Чистосердечно рассказать»: зачем беглый президент вернулся в Киргизию Политика, 03:00 В Тульской области мужчина застрелил двухлетнего ребенка и ранил мать Общество, 02:33 Посол России оценил сроки окончания строительства «Северного потока-2» Бизнес, 02:20 Эмоции российских спортсменов после победы на Олимпиаде. Фоторепортаж Спорт, 02:03  Глава «Вектора» назвал причину быстрого распространения «дельта» штамма Общество, 01:41
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Роспотребнадзоре назвали сроки наступления постковидного синдрома

Чаще всего постковидный синдром наступает через четыре недели после болезни, но может проявиться и позже, сообщили в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Среди его симптомов Проценко называл быструю утомляемость и забывчивость
Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Симптомы постковидного синдрома могут появится даже через несколько месяцев после болезни, сообщила «РИА Новости» заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

«По данным систематического обзора, опубликованного в июне 2021 года, постковидный синдром развивается от трех до 24 недель после острой фазы или выписки из больницы. Наиболее часто симптомы постковидного синдрома отмечаются спустя четыре недели», — сказала она.

Эксперт уточнила, что у людей, которые перенесли коронавирус в бессимптомной форме, постковидный синдром может проявиться через месяц.

Проценко назвал признаки «длинного COVID-19»
Общество
Денис Проценко

Признаки постковидного синдрома ранее назвал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. По его словам, для «длинного COVID» характерны когнитивная дисфункция, забывчивость, быстрая утомляемость, раздражительность и появление панических атак. Пациенты с постковидным синдромом не могут вернуться к качеству жизни, которое у них было до заболевания, в течение двух и более месяцев, отметил главврач.

Такие же сроки назвала в беседе с РБК инфекционист, профессор кафедры педиатрии Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского Елена Мескина. Среди признаков постковидного синдрома она перечислила также слабость, головные боли и затрудненное дыхание. «Коагулопатия — нарушение свертываемости крови, поражение сосудов может привести к появлению многих неприятных симптомов, в том числе и депрессивному состоянию. Они могут сохраняться довольно долго. После перенесенного ковида люди восстанавливаются до двух месяцев», — сказала эксперт.

В свою очередь в Минздраве заявили, что всем переболевшим COVID-19 необходима реабилитация. Она нужна независимо от того, есть ли у пациентов нарушения жизненно важных функций и насколько они выражены, отметила главный специалист ведомства по медицинской реабилитации Галина Иванова. По ее словам, переболевшие должны обратить внимание на восстановление объема легких и насыщения крови кислородом, возобновление толерантности к нагрузкам и стабилизацию психоэмоционального состояния. Если показатели отличаются от нормы, эксперт посоветовала выполнять дыхательные упражнения, а также заниматься низкоинтенсивной аэробной нагрузкой, например ходьбой.

Читайте на РБК Pro
Не только прослушка: как оперативники ищут налоговый «компромат» на фирму Как 12 стартапов совершают переворот в мировой финансовой сфере «Сбер» спрогнозировал снижение геополитической премии в курсе рубля Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
коронавирус симптомы Роспотребнадзор
Материалы по теме
В Сколтехе заявили об обнаружении трудноизлечимого «длинного COVID»
Общество
Ученые предупредили о «мозговом тумане» при «затяжном COVID»
Общество
В Роспотребнадзоре предупредили о риске инфаркта и инсульта после COVID
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter