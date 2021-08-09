В Роспотребнадзоре назвали сроки наступления постковидного синдрома

Чаще всего постковидный синдром наступает через четыре недели после болезни, но может проявиться и позже, сообщили в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Среди его симптомов Проценко называл быструю утомляемость и забывчивость

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Симптомы постковидного синдрома могут появится даже через несколько месяцев после болезни, сообщила «РИА Новости» заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

«По данным систематического обзора, опубликованного в июне 2021 года, постковидный синдром развивается от трех до 24 недель после острой фазы или выписки из больницы. Наиболее часто симптомы постковидного синдрома отмечаются спустя четыре недели», — сказала она.

Эксперт уточнила, что у людей, которые перенесли коронавирус в бессимптомной форме, постковидный синдром может проявиться через месяц.

Признаки постковидного синдрома ранее назвал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. По его словам, для «длинного COVID» характерны когнитивная дисфункция, забывчивость, быстрая утомляемость, раздражительность и появление панических атак. Пациенты с постковидным синдромом не могут вернуться к качеству жизни, которое у них было до заболевания, в течение двух и более месяцев, отметил главврач.