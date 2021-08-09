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Политика ,  
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Лукашенко пригрозил Литве экспортировать калийные удобрения через Россию

«Уралкалий» URKA
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Белоруссия готова наладить экспорт калийных удобрений через российские порты. Об этом во время «Большого разговора с президентом» заявил президент страны Александр Лукашенко, трансляцию мероприятия вел телеканал РБК.Так он ответил на угрозы Литвы прекратить транзит калийных удобрений через свою территорию

«Мы поставим эти объемы — в Мурманске загрузим. Это не вопрос. И по Северному морскому пути кратчайшим путем поставим в Китай (это наш основный рынок) и в Индию», — сказал президент Белоруссии.

Одновременно он посоветовал странам Запада «просто думать», прежде чем вводить санкции против Минска. По мнению Лукашенко, браться за санкционные «топоры и вилы» не стоит, учитывая, что они могут иметь обратный эффект.

Четвертого августа глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис пригрозил полностью прекратить экспорт калийных удобрений из Белоруссии через свою страну, передавало издание Delfi. Их производит предприятие «Беларуськалий». Минск экспортирует удобрения в страны Азии и Южной Америки через литовский порт Клайпеда.

ЕС впервые ввел секторальные санкции против Белоруссии
Политика
Фото:Андрей Александров / РИА Новости

В конце июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии. Они затронули нефтяной сектор, продажу хлористого калия, а также ограничили доступ к рынкам европейского капитала.

ЕС связал это с «нарушениями прав человека в Белоруссии, жестокими репрессиями в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов», а также с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая. Кроме того, санкции ввели из-за задержания журналиста Романа Протасевича и его девушки Софьи Сапеги.

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Экспорт нефтепродуктов и калийных удобрений составляет не менее 13% белорусского экспорта в Европу. По данным международной базы данных Comtrade, в 2020 году страны Евросоюза импортировали калийные удобрения из Белоруссии на $206 млн, в том числе Польша — на $77,6 млн, Бельгия — на $49 млн. Доля «Беларуськалия» на мировом рынке калия составляет около 20%. Как следует из данных Национального статистического комитета Белоруссии, в 2020 году экспорт калийных удобрений принес Белоруссии $2,4 млрд, а в январе—апреле 2021 года Минск получил от экспорта калия до $834 млн.

Александр Лукашенко Литва удобрения санкции Белоруссия
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