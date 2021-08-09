Лукашенко пригрозил Литве экспортировать калийные удобрения через Россию

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Белоруссия готова наладить экспорт калийных удобрений через российские порты. Об этом во время «Большого разговора с президентом» заявил президент страны Александр Лукашенко, трансляцию мероприятия вел телеканал РБК.Так он ответил на угрозы Литвы прекратить транзит калийных удобрений через свою территорию

«Мы поставим эти объемы — в Мурманске загрузим. Это не вопрос. И по Северному морскому пути кратчайшим путем поставим в Китай (это наш основный рынок) и в Индию», — сказал президент Белоруссии.

Одновременно он посоветовал странам Запада «просто думать», прежде чем вводить санкции против Минска. По мнению Лукашенко, браться за санкционные «топоры и вилы» не стоит, учитывая, что они могут иметь обратный эффект.

Четвертого августа глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис пригрозил полностью прекратить экспорт калийных удобрений из Белоруссии через свою страну, передавало издание Delfi. Их производит предприятие «Беларуськалий». Минск экспортирует удобрения в страны Азии и Южной Америки через литовский порт Клайпеда.